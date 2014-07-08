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08 июля 2014, 13:04

На месте Западного речного порта построят жилой комплекс и гостиницу

строительство проекты Западный речной порт строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

На месте Западного речного порта появятся жилой комплекс, офисы и отель, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На заседании градостроительно-земельной комиссии принято решение вывести из охранной зоны земельный участок в ЗАО площадью 10,2 га. Эту территорию, расположенную на берегу Москвы-реки, сейчас занимают здания и сооружения Западного речного порта, построенного в 1937 году.

Там появится многофункциональный комплекс (МФК) площадью 244,3 тысячи квадратных метров, при этом 176 тысяч из них будет жилой. На 41,9 тысячи квадратных метров разместятся офисы, на 14,4 тысячи - апарт-отель. Кроме того, при МФК построят детский сад на 150 мест и парковки, рассчитанные на 3,5 тысячи машино-мест.

В рамках строительства комплекса инвестор также обязан будет благоустроить набережную у порта, сделав ее доступной для пешеходов.

Так как недалеко от земельного участка, отведенного под строительство, расположена церковь Покрова в Филях, которая является объектом культурного наследия, городские власти одобрили концепцию переменной этажности объектов МФК. "Такое архитектурное решение позволит сохранить композиционную целостность и традиционное визуальное восприятие территории", - говорится в сообщении.

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