Если не в ферзя, то в ладью я уже точно превратился – Сергей Карякин

Российский шахматист, чемпион мира по блицу Сергей Карякин рассказал в интервью порталу Москва 24 о подготовке к турниру претендентов, готовящемся к выходу новом шахматном приложении имени себя и вспомнил, как прошел матч за шахматную корону в Нью-Йорке против Магнуса Карлсена.

– В марте 2018 года стартует турнир претендентов, победитель которого встретится в ноябре в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Как вы оцениваете ваши шансы на победу?

– У меня стабильные результаты в турнире претендентов. Я участвовал в нем дважды и один раз занял второе место, а один раз первое. Это показывает, что когда турнир действительно важный, то я могу хорошо подготовиться. И я действительно претендую на победу в нем. Но чтобы соответствовать этому уровню, мне нужно будет очень хорошо поработать.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

– Когда вы начнете подготовку?

– Учитывая, что вся подготовка займет около четырех месяцев, первый серьезный сбор с тренерами мы проведем в ноябре. Уединимся на две недели и будем пореже отвечать на звонки. В январе я сыграю последний турнир перед турниром претендентов. И у меня полностью освободится февраль. Я, естественно, потрачу его полностью на подготовку.

– А сколько у вас тренеров и зачем они вам вообще, ведь вы же объективно играете лучше?

– В моей команде постоянно есть два-три тренера. Это гроссмейстеры, причем не простые, а очень высокого уровня. Но они и не должны играть лучше, чем я. Их задача указывать на мои недостатки. Они подмечают, что я, допустим, чаще ошибаюсь в дебютах или эндшпилях, собирают материал на проблемную тему, и мы прорабатываем эту стадию игры. Кроме того, мы готовимся к соперникам, смотрим, где у них ошибки, на чем можем их ловить.

Сергей Карякин в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2015 году Карякин стал обладателем Кубка мира ФИДЕ, но в 2017-м не смог защитить титул. Сергей – чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и

в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2015 году Карякин стал обладателем Кубка мира ФИДЕ, но в 2017-м не смог защитить титул. Сергей – чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016). В ноябре 2016 года Сергей Карякин уступил в матче за звание чемпиона мира по шахматам Магнусу Карлсену.

Перед матчем с Карлсеном, я собирал максимальную команду – человек десять. Из них шесть занимались шахматной подготовкой. Я много консультировался с ведущими специалистами, какие только есть. Среди известных имен – это бывшие чемпионы мира Владимир Крамник и Анатолий Карпов.

Несколько человек отвечали за мою физподготовку, массаж. Важно было предусмотреть каждую мелочь. Для поездки в Нью-Йорк я даже специально нанял повара. Мне была нужна привычная русская еда. К тому же перед партиями совершенно не было времени, чтобы идти в ресторан.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

– Матч с Магнусом Карлсеном получился очень упорным. Вы уступили лишь на тай-брейке. Как психологически вы пережили победу в восьмой партии, когда и вовсе вышли вперед в матче?

– Это был один из самых волнительных дней. Когда я вырвался вперед, оставалось всего лишь четыре партии до конца. И в тот момент, я чувствовал, что вот он, реальный шанс победить. В этот момент я уже чувствовал, что могу победить.

И в следующей партии у меня было большое преимущество, но я его не смог дожать. И это, возможно, был ключевой момент. То есть дожми я его в следующей партии, имея плюс два очка за три тура до конца, то, скорее всего, это было бы чемпионство. Жалко, что в итоге не сложилось. Но все равно нервы мы ему пощекотали.

– Команда Магнуса Карлсена выпустила именное мобильное приложение для игры в шахматы – Play Magnus. Каждый уровень сложности, соответствует определенному возрасту Магнуса. После матча в Нью-Йорке не было желания обыграть компьютер на последнем уровне?

– Нужно понимать, что в этом приложении мы играем не с Магнусом Карлсеном. Мы играем с компьютером, стиль которого будто бы интегрирован под стиль Магнуса. Но на самом деле это все-таки компьютер. И неважно, как он называется, – Play Magnus или скажем Houdini. Houdini – это одна из ведущих шахматных программ. Ведущие программы давно уже играют сильнее, чем человек. Мне гораздо интереснее играть с настоящим Магнусом Карлсеном, и хорошо, что у меня есть такая возможность.

– А у вашей команды не было идеи сделать свое именное шахматное приложение?

– На самом деле есть такая идея. Более того, при удачном течении дел она будет реализована в ближайшие полгода. Приложение уже разрабатывается.

– Магнус Карлсен не получил высшего образования. Он объяснил это тем, что учеба отнимала бы у него много сил, когда у него шел самый быстрый рост в шахматах. Вы, будучи профессиональным шахматистом, окончили РГСУ. Учеба не мешала карьере?

– Этот вопрос более актуален ко времени, когда я учился в школе. Тогда действительно было мое становление и совмещать было очень сложно. Специально для меня учителя придумали индивидуальную систему обучения. Я мог дома заниматься и готовиться по предметам, а в школу приходить и сдавать.

В университете, моя учеба уже не была сверхнапряженной и карьере не мешала. Я получил хорошее образование по специальности "Социальная педагогика". Но главное событие в университете – знакомство с моей будущей супругой Галией.

На выписку я снова не успел, хорошо, что успел познакомиться😊😊😊! Младший сын родился 27-го июля!🎈🎈🎈 Спасибо супер-маме @GaliyaChess ! 😍😍😍 pic.twitter.com/RMFxfTANlt — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 31 июля 2017 г.

– Сейчас у вас уже двое детей. Старшему Алексею два года, младшему Михаилу два месяца. Что для вас изменилось с появлением детей?

– Многое. До появления детей Галия часто меня сопровождала на турнирах, и с ней были хорошие результаты. Но потом появились дети, она стала сидеть дома, и мы стали значительно меньше видеться. Поэтому я стараюсь, находить время, чтобы побыть с семьей и, если можно, отказаться от какого-то малозначимого мероприятия.

После того как я довольно рано вылетел на последнем Кубке мира в Тбилиси, я за последние три недели пробыл дома столько, сколько, наверное, не был за последние полгода. Может быть, я скажу парадоксальную вещь, хотите верьте, хотите нет. Да, я очень расстроился, что проиграл, но часть меня этому рада. Я побыл дома, я понял, насколько это важно.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

– Вы можете широкими мазками набросать свой рядовой день?

– Трудно говорить о каком-то одном рядовом дне, потому что у меня каждый день отличается. Если мы выезжаем на сборы, то почти целый день занимаемся шахматами. Если я нахожусь дома, то там для шахмат не очень много времени. От силы я трачу на шахматы два-три часа.

В сентябре я запланировал, что полностью буду находиться на Кубке мира в Тбилиси. Отказался от всех мероприятий, планировал дойти как минимум до финала. Но так получилось, что вылетел на ранней стадии турнира. И у меня полностью освободились три недели, которые я провел с семьей. Плюс на несколько дней слетал в Крым к своим родителям. Но эти недели были исключением.

С папой, мамой и младшим братом на знаменитой "белой скале", Крым. pic.twitter.com/BIrOpQJvDs — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 16 сентября 2017 г.

Из социальных вещей могу сказать, что скоро я поеду в Сочи и буду читать шахматные лекции в образовательном центре "Сириус". Также в Сочи в середине октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов я собираюсь провести сеансе одновременной игры.

Я часто встречаюсь с детьми, стараюсь поддерживать детский спорт, провожу много популяризаторских мероприятий на благотворительных началах.

Встреча с шахматистом Сергеем Карякиным 1 из 26

– Для вас неудачно сложился турнир в норвежском Ставангере в этом году, вы заняли последнее место. Владимир Крамник объяснил это тем, что вы устали к концу турнира, и посоветовал вам в интервью одному спортивному изданию "взять паузу с какими-то акциями публичными, закрыться, отдохнуть и хорошо поработать". Широкая общественная деятельность по популяризации шахмат имеет негативную сторону для вас как спортсмена?

– Можно сказать, что в его словах есть здравое зерно. На самом деле я и последовал его совету. На время отстранился от выступлений. А после отыграл прекрасный турнир по классическим шахматам в американском Сент-Луисе, выиграл у сильных соперников и прибавил в рейтинге.

– Качества какой шахматной фигуры вам присущи больше других?

– В жизни? Всегда хочется быть королем, самым важным, вокруг которого ходят. Но если провести аналогию, я точно начинал свою карьеру, будучи пешкой. А вот дошла ли она до ферзя? Хочется верить, что я достигну еще больших успехов. Но если не в ферзя, то в ладью я уже точно превратился.

Сергей Карякин

20 марта 2017 года вошел в состав Общественной палаты РФ . Предложение ему поступило от президента России Владимира Путина. "Я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился", – сказал тогда гроссмейстер.

– По стилю игры – вы больше защитник или нападающий?

– Многие говорят, что я отличный защитник, спасаю такие позиции, в которых некоторые даже сдаются. Здесь секрет в том, что я просто бьюсь до конца. Я не то чтобы защитник, я просто боец. Из каждой позиции пытаюсь выжать максимум. Но вообще с детства я пытался сделать свой стиль универсальным. Чтобы я одинаково хорошо и атаковал, и защищался. И в моей карьере много партий, где помимо прекрасных спасений есть отличные жертвы и выигрышные комбинации.

Матч за шахматную корону в Нью-Йорке, ноябрь 2016 года. Фото: AP/Seth Wenig

– А в жизни вы тоже боец?

– Жизнь она многогранна, черные полосы чередуются с белыми. У меня были очень сложные моменты в карьере. Но я никогда не сдавался. В 2014 году, я занял последнее место на чемпионате России. Я был рейтинг-фаворитом и должен был бороться за первое место. Сказать, что это полный провал, – не сказать ничего.

Но я продолжил заниматься, мы провели с тренерами несколько сборов. И буквально через полгода я выиграл Кубок мира. Потом выиграл турнир претендентов и отобрался на матч на первенство мира против Магнуса Карлсена. Я сделал скачок, благодаря которому многие меня и знают. Но немногие знают, что этому предшествовал полный провал. Поэтому главное – верить в свои силы.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

– Был момент, когда вы почувствовали себя знаменитым?

– Да, был такой момент. После матча с Карлсеном меня повсеместно начали узнавать. В течение месяца меня крутили по центральным каналам. Когда я вернулся из Нью-Йорка, где проходил матч, я объективно был одним из самых популярных спортсменов страны. Плюс я начал сниматься в различной рекламе. Ко мне иногда подходят люди и спрашивают: "А вы тот шахматист из рекламы?" Подозреваю, что не все из них знают, как меня зовут, но в лицо узнают.

В сентябре я навестил родителей в Крыму. Ночной рейс я успешно проспал и вылетал со второго раза. Но на въезде в аэропорт увидел рекламный щит со своим изображением, на котором я желаю приятного полета. Настроение у меня заметно поднялось.

Доброе утро, друзья! Вылетаю со второго раза, ночной рейс успешно проспал🤔! Но, на въезде в аэропорт настроение заметно повысилось😎😎😎! pic.twitter.com/InrAsEv88O — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 15 сентября 2017 г.

– Сергей, вам 27 лет. Как далеко вы планируете свою шахматную карьеру?

– Я чувствую, что у меня еще есть силы бороться за самые высокие награды. Включая титул чемпиона мира по классическим шахматам. Я надеюсь, что еще лет 10 поиграю на самом высоком уровне. Но если потом пойму, что мои результаты снижаются, то оставаться смысла не будет. Я займусь тренерством и околошахматной деятельностью.

Что касается возраста, буду стараться равняться на Владимира Крамника. В свои 42 года он играет на самом высоком уровне. Для этого нужно много заниматься и поддерживать себя в хороших физических кондициях. Он, наверное, раза в два занимается больше, чем Карлсен. И за счет этого Крамник в принципе и держится на третьей-четвертой строчке мирового рейтинга. Я думаю, Карлсен вряд ли в его возрасте сможет так высоко держаться. Но для этого нужно все отбрасывать, отказываться от многих вещей и впахивать в шахматном направлении.

– А вы будете готовы спустя годы также концентрироваться на шахматах?

– Думаю, да. Когда я вернулся из США после матча с Магнусом Карлсеном, я был очень популярен. Меня много приглашали на телевидение. Естественно, я ходил, рассказывал людям о шахматах, говорил, как это здорово. После это был большой шахматный бум, очень много детей стали заниматься шахматами. Много родителей ко мне подходили, благодарили за пример детям. Это очень ценно.

Но сейчас, когда волна уже притихла, я понимаю, что мне нужно вновь показывать результаты и вновь доказывать не словами, а делом, что я один из сильнейших шахматистов мира. Поэтому сейчас я буду больше концентрироваться на шахматах.