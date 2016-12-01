Малыш и Карлсен: как норвежский гроссмейстер удержал шахматную корону

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2016 проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира, в третий раз защищал свой титул. На сей раз вызов непобедимому норвежцу бросил россиянин Сергей Карякин. Эксперты предсказывали легкую и досрочную победу чемпиона, но ошиблись – претендент дал настоящий бой. В какой-то момент Карякин даже повел в счете, вызвав ажиотаж даже за пределами шахматных кругов. О том, как проходил матч, читайте в материале m24.ru.

Факты Это был самой молодой чемпионат мира, Карлсен и Карякин – представители одного поколения (1990 года рождения) и их результаты можно сравнивать напрямую. Это был самой молодой чемпионат мира, Карлсен и Карякин – представители одного поколения (1990 года рождения) и их результаты можно сравнивать напрямую. Сергей – рекордсмен книги Гинесса. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в мире. Карлсен отстал ненамного, получив это звание в 13 лет. Магнус Карлсен уже вошел в число величайших шахматистов за всю историю этой игры. Он первым в истории стал абсолютным чемпионом мира, победив во всех трех категориях – классических шахматах, быстрых и блице. Быстрые шахматы и блиц – это разновидность шахмат, когда на обдумывание дается укороченное время. Кстати, в блице в 2015 году чемпиона сместил с трона российский гроссмейстер Александр Грищук. Кроме того, Магнус – обладатель самого высокого рейтинга за всю историю его существования — 2872 пункта. Норвежец сумел побить рекорд Гарри Каспарова (2851 пункт), продержавшийся 13 лет. Перед матчем Магнус возглавлял рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) с показателем 2853 пункта, Сергей Карякин был лишь девятым – 2772. Карякин был чемпионом мира по быстрым шахматам в 2012 году, побеждал на Всемирной Шахматной олимпиаде и других крупных турнирах. Но его достижения выглядят скромнее, и еще многое предстоит доказывать.



Упорная борьба

Мнение эксперта Перед матчем ожидалось, что преимущество Магнуса Карлсена будет велико. Он первый в рейтинге FIDE. Самый сильный шахматист, его называют вундеркиндом. Но явного преимущества не получилось. Весь матч прошел ровно. Не было коротких гроссмейстерских ничьих. Каждый играл, и те ничьи, которые получались, они боевые ничьи. Некоторые партии соперники играли по семь часов. Каждый старался выжать из позиции максимально и играл на победу. Поэтому матч получился достаточно напряженный.

Кирсан Илюмжинов Президент FIDE Перед матчем ожидалось, что преимущество Магнуса Карлсена будет велико. Он первый в рейтинге FIDE. Самый сильный шахматист, его называют вундеркиндом. Но явного преимущества не получилось. Весь матч прошел ровно. Не было коротких гроссмейстерских ничьих. Каждый играл, и те ничьи, которые получались, они боевые ничьи. Некоторые партии соперники играли по семь часов. Каждый старался выжать из позиции максимально и играл на победу. Поэтому матч получился достаточно напряженный.



Комментаторы всего мира сравнили прошедший матч с финалом Чемпионата Европы по футболу 2004 года. Игровое преимущество было на стороне Магнуса. Он больше комбинировал, был созидателен. А Сергей до поры лучше реализовывал голевые моменты, грамотно обороняясь. И к десятой из двенадцати партий даже вел в счете. Но на тай-брейке все же проиграл норвежскому шахматисту. Общий счет матча – 9:7.

В первой партии гроссмейстеры разыграли дебют Тромповского. В этот момент только ленивый не пошутил насчет победы Дональда Трампа на выборах в США. Учитывая победу Трампа, ожидали, что Карлсен белыми первую партию выиграет. Но и первая, и вторая партия закончились в ничью для Карякина без особых проблем.

Фотогалерея 1 из 14



Самые тяжелые времена наступили в третьей и четвертой партиях, где россиянин был на волосок от поражения. Будучи в жутком цейтноте, он находил единственно верные ходы. Сергей гнулся, но не ломался и добился двух важных ничьих, которые выровнили ход встречи. Для Магнуса было очень неприятно получить две концовки, где у него был математический выигрыш на доске, и не дожать соперника. А ведь это всегда было его сильной стороной. Российский гроссмейстер почувствовал уверенность и непробиваемость.

C другой стороны, характер борьбы был удручающим. Все комментаторы в этот момент были уверены, что рано или поздно Карякин должен был в итоге проиграть. Это и произошло. Но перед этим он сыграл четыре партии в ничью, а в одной и вовсе победил. Восьмая партия повергла в шок болельщиков Карлсена. Карякин не просто победил чемпиона мира, но и сделал это черными фигурами.

Мнение эксперта Магнус Карлсен в восьмой партии пал жертвой самого себя. Он так хотел победить, что переборщил, перегнул и сделал все, чтобы ничьей не было. И ему это удалось, но не в том направлении. Магнус дал в этой партии Сергею три шанса перехватить инициативу и победить. Находясь в ничейных позициях, он волна за волной пытался расшатать защитные рубежи черных. Пытаясь играть на выигрыш, чемпион ни разу не смог получить реального большого перевеса. Магнус Карлсен в восьмой партии пал жертвой самого себя. Он так хотел победить, что переборщил, перегнул и сделал все, чтобы ничьей не было. И ему это удалось, но не в том направлении. Магнус дал в этой партии Сергею три шанса перехватить инициативу и победить. Находясь в ничейных позициях, он волна за волной пытался расшатать защитные рубежи черных. Пытаясь играть на выигрыш, чемпион ни разу не смог получить реального большого перевеса. На 49-м ходу за три хода до сдачи партии компьютер давал оценку "ничья". Позиция держалась элементарно. Через три хода Магнус сдался. На 51-м ходу последовала ошибка – ферзь e6, а далее в голове у Сергея Карякина включился компьютер. Он стал действовать фантастически точно. Все комментаторы мира закричали "h5,h5 – Победа!". Сергей сыграл h5. Компьютер здесь уже показывает мат за черных в 33 хода. Но вероятность, что человек может так глубоко проанализировать партию, близка к нулю. После хода ферзь e6 Магнусу надо было признать свою ошибку и попросить ничью. Но последовал самоубийственный ход h4. Возможно, Магнусу в голову не приходило, что черные могут отдать эту роскошную проходную пешку. И ход a2, который сделал Сергей, был единственно верным. Все остальное привело бы к ничьей.

Сергей Шипов Российский гроссмейстер, шахматный комментатор

Скандал на пресс-конференции

Магнус не выдержал напряжения. Проиграв восьмую партию, он со сканадалом убежал с пресс-конференции. Впервые в матче психологическое и эмоциональное преимущество оказалось на стороне Карякина.

FIDE объявила о штрафе Магнуса за неуважение к сопернику. "Согласно контракту, который подписали с FIDE и Магнус Карлсен и Сергей Карякин, там есть пункт, где ты должен присутствовать на пресс-конференции, – рассказал Кирсан Илюмжинов. – В случае неявки следует штраф 10 процентов. Заседал апелляционный комитет и до 10 процентов от призового фонда с него спишут".

Призовой фонд турнира составляет один миллион евро. Победитель получает 600 тысяч, проигравший – 400 тысяч. Следовательно, Магнуса оштрафуют на 60 тысяч евро.



В среде экспертов просили не наказывать норвежца, учитывая, что после семи часов равной борьбы шахматист проиграл в один миг. К тому же имела место накладка организаторов: Сергея Карякина после партии отловили журналисты и ему пришлось давать интервью, хотя следовало идти на пресс-конференцию. Этих минут терпению норвежца и не хватило.

В девятой партии Сергей не стал уходить в глухую оборону в надежде доиграть оставшиеся четыре партии вничью. Играл на победу и имел шансы, но не сложилось. Десятую партию ему не удалось удержать и он в первые капитулировал. Болельщики Магнуса выдохнули. При этом эмоциональное преимущество перешло на сторону норвежца. Но все-таки оставшиеся две партии закончились вничью и дело дошло до тай-брейка.

При этом в последней игре Магнус цинично сыграл белыми на ничью, разыграв Испанскую партию, которая продлилась чуть более получаса. Сергей заставил чемпиона опасаться себя. Зрители в Нью-Йорке, не только получили скоротечный финал, но еще и заплатили за вход не 75$, как обычно, а 100$. В результате организаторы разрешили им не оплачивать билеты на тай-брейк.

Допинг

Интересно, что оба шахматиста сдавали тесты на допинг. Те же самые тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые сдают бегуны, футболисты, боксеры и другие спортсмены.

Мнение эксперта Самые загадочные тесты в истории спорта – это шахматные тесты на допинг. У них есть одна цель. Шахматисты давно хотели бы войти в Олимпийские виды спорта. А для этого нужно соответствовать требованиям МОК, одно из которых – сдавать анализы. Шахматисты взяли список, разработанный WADA, и иногда проверяют спортсменов. Смысл проверки никому не понятен. Ни разу никого не поймали. Самые загадочные тесты в истории спорта – это шахматные тесты на допинг. У них есть одна цель. Шахматисты давно хотели бы войти в Олимпийские виды спорта. А для этого нужно соответствовать требованиям МОК, одно из которых – сдавать анализы. Шахматисты взяли список, разработанный WADA, и иногда проверяют спортсменов. Смысл проверки никому не понятен. Ни разу никого не поймали. Шахматный допинг – это компьютерные подсказки. С ними надо бороться жесточайшим образом. На таких соревнованиях, как матчи на первенство мира, и на других серьезных соревнованиях существует ряд антикомпьютерных мер. Нельзя проносить мобильные телефоны, есть проверка металлодетекторами. Без этих мер спортивное событие может не состояться. Если говорить об open-турнирах и любительских шахматах – это настоящий бич.

Марк Глуховский Исполнительный директор Российской шахматной федерации

Тай-брейк

Исход партии решился на тай-брейке. Формат предусматривал четыре партии в быстрые шахматы (рапид). Соперникам давалось по 25 минут на обдумывание плюс добавлялись 10 секунд за каждый сделанный ход.

В первой партии Сергей тратил гораздо больше времени на расчет ходов. Как результат, играя белыми фигурами сыграл вничью.

"В быстрые шахматы необходимо принимать практичные решения, не слишком углубляясь в теоретические изыскания, – объяснил Сергей Шипов. – В быстрые шахматы не требуется играть идеально, можно делать средний ход, чтобы избежать цейтнота".

Критической могла стать вторая партия. Волновались оба шахматиста. Сергей по традиции попал в жуткий цейтнот и делал ходы буквально на последних секундах. В конце партии Магнус задавил соперника и получил математический выигрыш. По оценке компьютера, мат Карякину Магнус мог поставить за 51 ход. Но Сергей устоял, забравшись королем в патовую позицию.

И все же везение закончилось. В третьей партии российский гроссмейстер не выдержал. Соперники просто играли с разной скоростью. На обдумывание примерно равнозначных ходов Сергей тратил в разы больше времени и в концовке просчитывался. В неочевидной позиции Сергей нерасчетливо двинул пешку и буквально за три хода ухудшил свою позицию. Спастись он уже не сумел..

В четвертой партии Сергей попытался пойти ва-банк, но он явно был не в форме. У него не было уверенности и скорости. Снова последовал цейтнот и Магнус переиграл россиянина.

Как считает гроссмейстер Сергей Шипов, этот матч для Карякина был главным в жизни. Вновь победить на турнире претендентов и попасть на первенство мира у него скорее всего не получится. Конкуренция среди профессионалов – колоссальная.

Битва компьютеров

С появлением компьютеров шахматы навсегда изменились. Компьютер показал, что защитные возможности в шахматах почти так же велики, как атакующие. Многие позиции, которые столетиями казались образцом атаки, оказались некорректными. Потому что атака в них опровергается, а защищающаяся сторона получает преимущество.

При подготовке к соревнованиям спортсмены сейчас приобретают мощные многоядерные компьютеры за тысячи долларов для анализа партий. Шахматисты выставляют машине позицию и та может часами искать выигрышные ходы. В итоге, опираясь на компьютерные заготовки, игроки иногда могут провести чуть ли не всю партию. Качество шахмат от этого растет, а вот места для творческих находок остается все меньше.

Машины уже давно играют сильнее человека. Самая яркая из игр, когда компьютер победил человека, была здесь же, в Нью-Йорке. Гарри Каспаров проиграл машине Deep Blue от компании IBM в мае 1997 года. Матч из шести партий закончился с минимальным перевесом робота. После игры Каспаров требовал реванша, но суперкомпьютер разобрали. Репутационные издержки в случае поражения превысили бы призовые. C тех пор мощности компьютеров только росли. Среди компьютеров даже есть собственный чемпионат мира. Рейтинг Эло – самой сильной шахматной программы Komodo – составляет 3364 пункта.

Фото: m24.ru/Иван Носатов

Сегодня шахматные зрители, подглядывая в компьютер, знают правильные ходы лучше самих гроссмейстеров. Все их ошибки и слабости видны как на ладони. Тем не менее, игре есть куда расти. По словам Марка Глуховского, при всех существующих компьютерных мощностях просчитаны всего лишь все семифигурные позиции. Например, по королю и пять пешек на двоих. Поэтому он призывает не считать шахматистов операторами машинного доения, по памяти повторяющими ходы компьютера. "Подготовка когда-то заканчивается. А партии, которые сыграны, на 98 процентов решаются не в дебюте", – считает исполнительный директор РШФ.

Итог матча

Фото: ТАСС/Артем Коротаев