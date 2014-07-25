Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

25 июля 2014, 20:15

Глава Facebook Цукерберг оказался богаче создателей Google

социальные сети акции Facebook Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг оказался богаче создателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, сообщает Bloomberg. Благодаря положительной реакции рынка на финансовый отчет компании, стоимость акций Facebook сразу выросла на 1,6 миллиарда долларов.

Теперь Цукерберг находится на 16-й строчке рейтинга самых богатых в мире людей - его состояние оценивается в 33,3 миллиарда долларов, что на 100 миллионов меньше, чем у Ларри Пейджа и на 400 миллионов больше, чем у Сергея Брина.

За год акции Facebook подорожали на 183%, что сделало ее лидером по темпам роста среди компаний, входящих в ведущий американский фондовой индекс Standard & Poor’s 500.

На данный момент акции компании стоят почти 75 долларов за штуку, однако если их цена достигнет 200 долларов, Марк Цукеберг может обогнать даже Билла Гейтса.

Большую часть своей прибыли социальная сеть получает за счет рекламы. Около 15 процентов дохода Facebook приходится на продажу рекламных мест внутри веб-приложений, которыми владеет компания.

Ссылки по теме

Остальное – контекстная и таргетированная реклама сторонних ресурсов или страниц рекламодателей, онлайн-игры и т.д. В 2012 году социальная сеть круто изменила подход к своим мобильным сервисам, которые были признаны ключевыми элементами стратегии компании.

Одним из главных направлений развития стало продвижение таких самостоятельных интерактивных приложений, как Paper, Messenger и Instagram (приобретено в апреле 2012 года за миллиард долларов).

Все эти проекты, а также новые разработки, по словам Марка Цукерберга, сфокусированы вокруг основной идеи социальных сетей – удобные сервисы для обмена информацией и контентом, а также их интеграция в Facebook.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать