Глава Facebook Цукерберг оказался богаче создателей Google

Марк Цукерберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг оказался богаче создателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, сообщает Bloomberg. Благодаря положительной реакции рынка на финансовый отчет компании, стоимость акций Facebook сразу выросла на 1,6 миллиарда долларов.

Теперь Цукерберг находится на 16-й строчке рейтинга самых богатых в мире людей - его состояние оценивается в 33,3 миллиарда долларов, что на 100 миллионов меньше, чем у Ларри Пейджа и на 400 миллионов больше, чем у Сергея Брина.

За год акции Facebook подорожали на 183%, что сделало ее лидером по темпам роста среди компаний, входящих в ведущий американский фондовой индекс Standard & Poor’s 500.

На данный момент акции компании стоят почти 75 долларов за штуку, однако если их цена достигнет 200 долларов, Марк Цукеберг может обогнать даже Билла Гейтса.

Большую часть своей прибыли социальная сеть получает за счет рекламы. Около 15 процентов дохода Facebook приходится на продажу рекламных мест внутри веб-приложений, которыми владеет компания.

Остальное – контекстная и таргетированная реклама сторонних ресурсов или страниц рекламодателей, онлайн-игры и т.д. В 2012 году социальная сеть круто изменила подход к своим мобильным сервисам, которые были признаны ключевыми элементами стратегии компании.

Одним из главных направлений развития стало продвижение таких самостоятельных интерактивных приложений, как Paper, Messenger и Instagram (приобретено в апреле 2012 года за миллиард долларов).

Все эти проекты, а также новые разработки, по словам Марка Цукерберга, сфокусированы вокруг основной идеи социальных сетей – удобные сервисы для обмена информацией и контентом, а также их интеграция в Facebook.