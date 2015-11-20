Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на Рязанском проспекте

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В столичной полиции проводят проверку после ДТП, в котором пострадали 21 человек, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пока известно, что водителей направляли на медосвидетельствование, алкоголя в крови не нашли.

Напомним, вечером 19 ноября на пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара автобус ЛИАЗ не уступил дорогу маршрутке Ford Transit, машины столкнулись.

В результате ДТП 21 человека доставили в больницы, из них 12 пострадавших госпитализированы, остальных отпустили. В реанимации находится шестилетняя девочка, ехавшая вместе с матерью в маршрутном такси.

Также через час на Волоколамском шоссе около дома 88 маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем, в этой аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

В пресс-службе компании "Согаз" m24.ru сказали, что пассажиры Мосгортранса были застрахованы у них и они могут обращаться за выплатами. Верхний лимит составляет 2 миллиона рублей на случай причинения вреда здоровью и 23 тысячи рублей – на случай причинения вреда имуществу. Окончательный размер выплат зависит от степени полученных травм. Единый контактный центр СОГАЗа: 8(800) 333-0-888.