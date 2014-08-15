На пропавшего гендиректора турфирмы "Ветер странствий" завели дело

В отношении главы турфирмы "Ветер странствий" возбуждено дело

В отношении генерального директора петербургской турфирмы "Ветер странствий" возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Москва 24".

Следователи подозревают руководителя туроператора в мошенничестве.

Туристическая компания "Ветер странствий" приостановила свою деятельность 14 августа. По словам сотрудников фирмы, генеральный директор Любовь Агафонова и ее супруг, который занимался финансами в компании, пропали, так и не расплатившись с долгом в 10 миллионов рублей.

При этом местонахождение Агафоновой в настоящий момент неизвестно.

Туроператор "Ветер странствий" занимался экзотическими индивидуальными турами. Пока неизвестно, сколько его клиентов находятся за границей. У большинства билеты на регулярные рейсы оплачены, но есть проблемы с проживанием.

При этом в федеральном агентстве по туризму считают, что случай с этой компанией не имеет имеет ничего общего с волной банкротств турфирм.