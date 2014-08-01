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Следствие

01 августа 2014, 19:24

Сотрудника столичной турфирмы подозревают в хищении 1 миллиона рублей

следствие деньги хищение задержание турфирма

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении сотрудника одной из турфирм, который подозревается в хищении у клиентов 1 миллиона рублей, передает Агентство "Москва".

31 июля в отдел полиции по Басманному району с заявлением обратилась 28-летняя москвичка. Женщина сообщила, что 11 апреля 2014 года она решила купить путевку за границу в турагентстве, расположенном на Чистопрудном бульваре.

Потерпевшая отдала сотруднику компании нужную сумму, после чего ее попросили ожидать оформления визы. Однако когда оговоренный срок истек, визу так и не сделали, после чего москвичка и обратилась в полицию.

В этот же день в участковый задержал подозреваемого в офисе турфирмы. Им оказался 30-летний житель столицы, он занимал в компании должность менеджера. Выяснилось, что подозреваемый не оформил заказанную клиенткой путевку и присвоил все деньги себе.

Впрочем, позднее следователи выяснили, что задержанный причастен еще как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Общий материальный ущерб от махинаций ушлого менеджера составил 1 миллион рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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