Доступ к медкартам пациентов поможет врачам "скорой" ставить диагноз

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В конце декабря врачи "скорой" помощи получат планшеты с доступом к электронным медкартам пациентов, где будут прописаны заболевания и отмечены прошлые вызовы бригад.

Председатель профсоюза работников "скорой" помощи "Фельдшер.ру" Дмитрий Беляков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такие планшеты помогут врачам точнее определить состояние пациентов.

"Сейчас 60 процентов бригад скорой помощи в Москве работают по одному человеку. Фельдшер поднимается на вызов с ящиком, кардиографом, каким-то еще оборудованием и должен будет нести еще этот планшет. Было бы лучше, если бы в бригаде было хотя бы два человека.

Врачам "скорой" раздадут планшеты с доступом к медкартам пациентов

Приезжая на вызов, знать что-то о больном, конечно, нужно. Если этот анамнез будет пропечатан, может, это хорошо, чтобы не искать какие-то выписки из больниц и кардиограммы", – сказал он.

Ранее m24.ru сообщало, что доступ к электронным медкартам врачам "скорой" могут предоставить к концу года. Сейчас электронная карта никак не используется при вызове врача на дом. Бумажные карты врач с собой также не носит.

Доступ к данным своих электронных медицинских карт cмогут получить и москвичи. Предполагается, что для оформления доступа желающий должен написать заявление на портале госуслуг и выбрать провайдера.

Добавим, в первом квартале 2015 года было завершено внедрение системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках. На сегодняшний день рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу нынешнего года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85 процентов из которых было обслужено в аптеках.

Оформление электронных рецептов является частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря этому сократилось время оформления предписания.