Врачи "скорой" получат доступ к электронным медкартам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Врачи "скорой помощи" получат доступ к электронной медкарте через планшеты, сообщил журналистам главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова (ССИНМП) Николай Плавунов.

По его словам, сейчас готовится взаимодействие скорой помощи и ЕМИАС, чтобы данные из поликлиники могли поступать врачам скорой помощи на планшеты, передает корреспондент m24.ru.

Ранее m24.ru сообщало, что доступ к электронным медкартам врачам скорой могут предоставить к концу года. Сейчас электронная карта никак не используется при вызове врача на дом. Бумажные карты врач с собой также не носит.

Как работает ЕМИАС

Кроме того, доступ к данным своих электронных медицинских карт cмогут получить и москвичи. Предполагается, что для оформления доступа желающий должен написать заявление на портале госуслуг и выбрать провайдера.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, электронные амбулаторные карты в поликлиниках города появятся до конца этого года. По его словам, об этом попросили москвичи в рамках краудсорсинг-проекта "Московская поликлиника". При этом власти уже давно задумали создать такие карты.

Добавим, в первом квартале 2015 года было завершено внедрение системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках. На сегодняшний день рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу нынешнего года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85 процентов из которых было обслужено в аптеках.

Оформление электронных рецептов является частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря этому сократилось время оформления предписания.