Единая навигационная система появится в столице в 2015 году

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Единая навигационная система, объединяющая данные со всех транспортных датчиков ГЛОНАСС, появится в Москве к августу 2015 года. Об этом M24.ru сообщил источник в Центре организации дорожного движения. По словам источника, единая система должна будет собирать информацию о перемещении карет "скорой помощи", общественного транспорта, уборочной техники, эвакуаторов, а также отслеживать движение опасных и негабаритных грузов.

По словам собеседника M24.ru, на данный момент в городе действуют навигационно-информационные системы на базе ГЛОНАСС, однако они не интегрированы между собой и не обеспечивают обмена данными со столичной интеллектуальной транспортной системой и системами Ространснадзора. В частности, отдельные системы используются в "скорой помощи" и службе ЖКХ. Продолжается разработка системы управления наземным общественным транспортом столицы, в частности, уже заработали диспетчерские, которые позволяют организовывать специальные маршруты автобусов, которые помогают разгружать метро в случае аварий. Также с февраля 2014 года в тестовом режиме запустились табло на остановках общественного транспорта в центре города. Всего в 2014 году в Москве планируется установить 1 тысячу онлайн-табло.

Новая система должна будет отслеживать перемещение всего транспорта, оборудованного датчиками ГЛОНАСС, в городе, обмениваться данными со всем городскими диспетчерскими. На разработку системы в 2014 году будет затрачено более 21 млн рублей и еще более 2 млн выделены для ее доработки в 2015 году. В тестовом режиме система должна будет запуститься в феврале 2015-го года, а ввести в промышленнyю эксплуатацию ее хотят в августе того же года.

Отметим, что сейчас в городе полностью оборудована ГЛОНАСС уборочная техника, эвакуаторы, легальные такси, кареты "скорой помощи", а также 80% большегрузов. Кроме того, системой ГЛОНАСС оборудуется наземный общественный транспорт, включая маршрутки частных перевозчиков. Машины с опасными грузами и автобусы начали оборудовать системами ГЛОНАСС с 1 января 2013 года, после принятия поправок в федеральный закон "О навигационной деятельности". Все грузовики свыше 12 тонн будут оснащены ГЛОНАСС до 1 ноября 2014 года.

Система сможет одновременно отслеживать перемещение до 400 тысяч транспортных средств. Пока к ней будет подключено порядка 50 тысяч машин, отметил заведующий кафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов. "Машины такси к этой системе, скорее всего, подключать не будут, зато в Москве будут отслеживать бензовозы как перевозчиков опасных грузов и полуприцепы, которые возят строительные панели", - отметил эксперт.

По словам Власова, аналогичные задачи сейчас решают и в других регионах России, в частности, в Московской области. "Наличие региональных единых навигационных центров - требование федерального правительства", - пояснил эксперт.

Ведущий эксперт управляющей компании "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов, что навигационный центр столице нужен в первую очередь, чтобы оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации и перенаправлять транспорт по более удачным маршрутам.

Дарья Миронова