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26 августа 2014, 11:50

Крупную транспортную компанию уличили в уклонении от оплаты парковки в Москве

штрафы парковки

Фото: M24.ru

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" уличил курьерскую службу DHL в уклонении от оплаты парковки, передает пресс-служба "АМПП".

Пешие инспекторы организации в ходе рейда заметили, что водители машин службы доставки закрывают номера авто.

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Напомним, оплатить стоянку можно через приложение "Парковки Москвы" (где появилась возможность купить абонемент) или другими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Ожидается присоединение к системе и "Сбербанка".

Напомним, с 15 сентября 2013 года в Москве действует платная эвакуация. За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Кроме того, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей, а если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день придется платить 1 тысячу рублей.

Кроме того, АМПП составило список кредитных учреждений, через которые гарантированно можно оплатить штраф за неправильную парковку. В организации отмечают, что эти банки переводят деньги в течение установленного срока и без задержек.

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