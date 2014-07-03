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03 июля 2014, 19:13

На портале госуслуг тестируют новые опции

штрафы связь единый портал госуслуг бета-версия новые опции

Фото: ИТАР-ТАСС

На едином портале госуслуг появилась бета-версия, где можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД, а также узнать о налоговых и судебных задолженностях, сообщают разработчики.

Зайти на бета-версию можно через обычный аккаунт на госуслугах. Разработчикам будут интересны отзывы пользователей о новых интерфейсах услуг.

Как пользоваться обновленным порталом госуслуг

Попробовать зайти на бета-версию сайта можно и с мобильного, и с планшета. На разных устройствах она выглядит по-разному.

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Отметим, что 3 июля на портале госуслуг появились сведения о планировке территорий города. Ранее на сайте открылся раздел с информацией обо всех городских многофункциональных центрах. Кроме того, была упрощена навигация, а сервисы теперь сгруппированы по понятным категориям.

Заказчиком проекта по созданию портала Gosuslugi.ru выступил "Ростелеком", непосредственным исполнителем проекта — компания "Энвижн Груп". 25 ноября 2009 года интернет-портал государственных услуг заработал в тестовом режиме. Официальное открытие портала состоялось 15 декабря 2009 года.

Сюжет: Госуслуги в Москве

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