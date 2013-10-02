Форма поиска по сайту

02 октября 2013

Безопасность

Камеры будут выявлять злостных нарушителей ПДД и должников

Фото: ИТАР-ТАСС

Комплексы фотовидеофиксации подключили к плану "Перехват", позволяющему задерживать лихачей на ближайшем посту ДПС, рассказал M24.ru заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Пресс-секретарь управления ГИБДД по Москве Артем Иванов добавил M24.ru, что в ближайшее время с помощью камер инспекторы начнут выявлять автомобилистов, совершивших повторное нарушение, а также должников, не оплативших штраф в установленные законом сроки.

"В настоящее время разрабатывается программное обеспечение, которое позволит выявлять злостных нарушителей дорожного движения в транспортном потоке, а также неплательщиков административных штрафов", - заявил Иванов. С 1 сентября 2013 года в Правилах дорожного движения установлены четкие границы повторного нарушения - год с момента совершения первого. Наказание за рецидив сильно увеличилось. К примеру, превышение скорости на 60 - 80 км в час влечет за собой штраф в 2 - 4 тысячи рублей или лишение прав на 4 - 6 месяцев. Аналогичные нарушения, совершенные еще раз в течение года, караются лишением прав на год. Проезд на "красный свет" в первый раз наказывается штрафом в 1 тысячу рублей, во второй – в 5 тысяч рублей или лишением прав на 4 - 6 месяцев. Выезд на встречную полосу влечет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 4 - 6 месяцев. Повторный выезд на "встречку" - это уже лишение прав на год.

Между тем сегодня, если камеры зафиксируют повторное нарушение, они отправят автомобилисту "письмо счастья" с минимальным штрафом, а лишения прав или повышенного денежного наказания водитель избежит. Как только заработает новая система, специальная программа будет "вычислять" злостных нарушителей, в режиме онлайн передавать информацию о них на ближайший пост ДПС. Гаишники остановят нарушителя, заберут его "корочку" и отправят в суд. Точно так же камера отправит на пост ДПС сигнал о проезде должника, не оплатившего штраф в течение двух месяцев. Его также сразу доставят в суд, который может взыскать штраф в двойном размере, арестовать на 15 суток или назначить исправительные работы на срок до 50 часов.

Сегодня юристы расходятся во мнениях, есть ли у сотрудников ГИБДД полномочия задерживать и доставлять куда-либо неплательщиков. "Есть процессуальные тонкости и шероховатости, которые неоднозначно прописаны в Административном кодексе. С другой стороны, дорожные инспекторы могут вызвать полицейский наряд, который доставит нарушителя в суд, они также могут составить протокол на неплательщика и взять с него обязательство о явке в суд", - рассуждает председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров.

Зампредседателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин считает, что, если программа выявления должников и повторных нарушителей будет внедрена, это серьезно ужесточит систему наказаний, и, как следствие, водители будут меньше нарушать и чаще оплачивать штрафы. "Многие задумаются, стоит ли попадаться", - отметил эксперт.

Дозоров заметил, что новая система будет эффективна, если больше не будет сбоев в системе оплаты штрафов. Напомним, весной более 30 тысяч автомобилистов, исправно оплативших квитанции, оказались в списках неплательщиков, поскольку банки не передавали информацию об оплате в Государственную информационную систему о государственных муниципальных платежах. Департамент транспорта Москвы публиковал "черные" и "белые" списки кредитных организаций.

Напомним, на дорогах Москвы Москве работают уже более 700 стационарных комплексов фотовидеофиксации. За 2012 год водителям отправили более 22 млн "писем счастья", бюджет получил 3 млрд рублей за счет штрафов. В настоящий момент столичные полицейские также прорабатывают систему слежки за машинами, чьи владельцы лишены прав.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская

