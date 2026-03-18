18 марта, 19:59

Джон Гальяно на два года станет дизайнером Zara

Переосмысление коллекций: что известно о будущей работе Джона Гальяно в Zara

Дизайнер Джон Гальяно подписал двухлетнее соглашение о партнерстве с сетью Zara, входящей в состав испанской компании Inditex, сообщили СМИ. Первая коллекция под его руководством должна выйти в сентябре 2026 года. Подробности – в материале Москвы 24.

Новизна и волнение

Фото: Getty Images/BFC/Tristan Fewings

Британский дизайнер Джон Гальяно в ближайшие два года будет разрабатывать сезонные коллекции для бренда Zara в рамках сотрудничеств с испанской Inditex, сообщил сайт The Business of Fashion со ссылкой на заявление компании. Сам Гальяно позже подтвердил заключение соглашения в комментарии для американского журнала Vogue.

Какую именно должность займет Гальяно, а также какие-либо подробности о будущей коллекции пока не сообщались. По данным СМИ, дизайнер планирует пересмотреть архивные коллекции Zara и переосмыслить их с использованием новых материалов. Первая коллекция под руководством модельера должна выйти в сентябре 2026 года.

Идея о партнерстве и проект появились благодаря знакомству Гальяно с Мартой Ортегой Перес – председателем Inditex и дочерью основателя компании Амансио Ортеги.

Я очень взволнован, потому что раньше я этим не занимался, и это меня очень радует – новизна, волнение, сам процесс.
Джон Гальяно
дизайнер

По данным СМИ, компания пошла на такой шаг, потому что в последнее время ей приходится конкурировать с брендами Shein и Temu, которые захватывают все большую долю покупателей в бюджетном сегменте. Теперь Zara нацелена на привлечение потребителей, которых интересует что-то среднее между массмаркетом и роскошью.

С 2015-го Гальяно занимал пост креативного директора Maison Margiela, но покинул модный дом в декабре 2024-го. Об этом дизайнер сообщил в социальной сети. В публикации он отметил, что "каждый день стремится быть лучшей версией" себя и поблагодарил основателя дома моды Мартина Маржела за предоставленный второй шанс в карьере.

Уволили за антисемитизм

Фото: Getty Images/Derek Hudson

До Maison Margiela Гальяно занимал пост главного дизайнера в модном доме Christian Dior, где создал одну из самых необычных и обсуждаемых сумок – Saddle Bag с клапаном в виде конского седла. Модельер объяснил форму сумки своим желанием создать "смелый, грациозный и сексуальный аксессуар, который носит женщина, готовая залезть на лошадь прямо сейчас". Аксессуар приобрели такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Сара Джессика Паркер и Сиенна Миллер.

Однако в 2011-м Гальяно пришлось со скандалом покинуть Christian Dior. Поводом для разрыва контракта с модельером стали его антисемитские высказывания во время ссоры в одном из парижских кафе. По данным правоохранителей, Гальяно в состоянии алкогольного опьянения поссорился с компанией за соседним столом, во время перепалки модельер и допустил оскорбительные реплики.

Журнал Gala сообщал, что ссора дошла до рукоприкладства – стороны обменялись несколькими пощечинами. Оппоненты вызвали полицию, и Гальяно был задержан. После инцидента модный дом Dior, в котором он работал с 1996 года, временно отстранил его от обязанностей. Дизайнер же назвал обвинения клеветой и пригрозил подать в суд.

Однако позже таблоид The Sun опубликовал видеозапись конфликта. На ней слышно, как пьяный Гальяно признается в любви к Адольфу Гитлеру. По мнению дизайнера, немецкий тиран, будь он жив, расправился бы с такими людьми, как его собеседники.

Журналисты издания выяснили, что подобные скандалы с участием Гальяно уже случались в том же заведении. В 2010 году при схожих обстоятельствах он оскорбил женщину за соседним столом.

Некоторые знаменитости резко осудили поведение модельера. Например, актриса Натали Портман, периодически сотрудничающая с Dior в качестве модели, заявила, что не хочет больше "иметь с Гальяно ничего общего". Знаменитость также отказалась надеть платье от дома моды на церемонию вручения "Оскар".

В итоге суд обязал модельера выплатить два штрафа на общую сумму в 6 тысяч евро (около 567 тысяч рублей по нынешнему курсу). Джон также был лишен указом президента Франции ордена Почетного легиона.

В 2013 году Гальяно прокомментировал скандал в интервью Vanity Fair.

"Я был настолько зол и недоволен самим собой, что просто выдал самую ужасную фразу из всех, что только мог сказать", – заявил модельер.

По словам дизайнера, он был "рад, что все это случилось", так как произошедшее позволило узнать о себе много нового. Он также рассказал, что в 2011-м добровольно лег в реабилитационную клинику.

По данным СМИ, Гальяно смог вернуться в мир высокой моды в 2013-м, когда ему предложил работу американский модельер Оскар де ла Рента.

