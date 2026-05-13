Яна Кошкина выступила в поддержку матери после обрушившегося на нее хейта

Телеведущая и актриса Яна Кошкина встала на защиту матери Маргариты, которая сделала несколько скандальных заявлений по поводу материнства. Звезда попросила пользователей Сети остановить поток оскорблений. Подробности – в материале Москвы 24.

"Родила от скуки"

Фото: кадр из шоу "Сокровища императора"

В Сети стали вирусными нарезки из реалити-шоу с участием актрисы и телеведущей Яны Кошкиной, а также ее матери Маргариты. Причиной послужили откровенные заявления женщины о том, что она родила Яну "от скуки", а также запретила собственным детям называть ее "мамой".





Маргарита Кошкина мать актрисы Яны Кошкиной Ты бы, наверное, и не появилась на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая – она скучная. У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру. Если бы Рената была другим человеком, тебя бы, наверное, не было.

После выхода шоу на Маргариту обрушилась волна хейта. Пользователи обратились не только к Яне, но и к ее старшей сестре Ренате.

"Яна, со всем уважением к вам, но у вашей Марго очень тонкое чувство юмора, такое тонкое, что его никто не в состоянии понять", "как же было стыдно за вашу маму, Яна. И как жаль сестру Ренату. Это ж надо так опозориться", "извините, конечно, но ее маме нужно к психотерапевту, она явно нездорова", "Рената, примите наши сожаления. Мы надеемся, что у вас все хорошо сложилось", "у Марго есть дочки, но вот у дочек нет мамы", "если у мамы была задача прийти и опозориться, то она с ней справилась", – отметили подписчики Яны в комментариях.

Однако нашлись и те, кто поддержал Маргариту и не увидел ничего странного в ее заявлениях.

"Я не пойму, как можно говорить плохое про женщину, которая вырастила двух дочерей. Яна называет маму по имени, ну и что, ну нравится им так, это их семья. Собака носит имя старшей дочери – может, ребенок в свое время сам так захотел. Очень интересные и мама, и Яна", "такие шуточные отношения, может быть, у них. Они общаются на приколе, что в этом такого?", "я реально не пойму, почему людей так все цепляет, их отношения – их дело", – написали зрители.

Позже Яна ответила на хейт и опубликовала в своем блоге пост, посвященный матери. Она сопроводила его фото с сестрой Ренатой.





Яна Кошкина актриса, телеведущая Я не очень понимаю, как быть в данной ситуации... Но я прошу остановить поток оскорблений в адрес Марго. Она отказалась это как-то комментировать, но Марго наша мама, и, конечно же, нам больно все это читать. Мы с Ренатой скоро выйдем к вам с обратной связью.

К слову, во время скандального эфира Кошкина уточнила, что она выбирала – отправиться на проект с сестрой Ренатой или с мамой. Однако Марго давно мечтала оказаться на телевидении, поэтому вызвалась поучаствовать.

Проспала съемки

10 мая вышел выпуск шоу "Кстати", гостями которого в том числе стали Яна и Маргарита. В нем женщины раскрыли некоторые подробности съемок в нашумевшем реалити-шоу. В частности, оказалось, что Яна попросила организаторов поселить их с матерью в разных домиках.

"И когда я спускалась – я не могу быть одна, мне нужны люди – мне говорят: ''Марго, Яна сказала вас не пускать", – отметила мама Яны.

Кошкина объяснила свое решение тем, что находиться рядом с мамой более 20 часов в сутки было тяжело, поэтому вечером ей хотелось немного побыть одной и восстановиться.

Ведущий Азамат Мусагалиев пошутил, что в детстве Яна, наверное, тоже мечтала сбежать от такого темперамента мамы. На это актриса ответила неожиданной откровенностью.

"Так я и ушла в 15 лет. Поступила в театральную академию на первый курс. А она сказала: ''Поступила – тогда уходи из дома'', – рассказала Яна.

Кроме того, Кошкина добавила, что во время съемок шоу произошел инцидент за кадром: организаторы потеряли Марго.



Яна Кошкина актриса, телеведущая Один раз у нас была смена, когда ко мне в шесть часов утра стук в дверь. Что происходит – стоят продюсеры такие: "Яна, мы извиняемся за вопрос, а ваша мама сегодня дома ночевала?" Тут мне стало страшно. Я же ее отселила, а она пошла куда-то куролесить в самом большом городе мира. И как ее там найти? Выяснилось, что она до шести утра в комнате, где проводятся чайные церемонии, на столе отплясывала. Она проспала все на свете.

Под выпуском этого шоу также появилось много критики в адрес Маргариты.

"Мама, конечно, топила Яну", "жаль Яну. Иметь такую маму – все равно что не иметь вовсе", "почему так стыдно <...> особенно за маму Кошкиной", "без обид, но не надо эту маму показывать", – написали комментаторы.

Яна Кошкина прославилась как актриса театра и кино, телеведущая и модель. Широкую известность ей принесли комедийные роли в развлекательных шоу на крупных российских телеканалах.