Подписчики Елены Товстик раскритиковали ее за публикацию откровенных писем от экс-мужа

Елена Товстик опубликовала личные письма с признаниями в любви от бывшего мужа Романа. В подписи к посту она указала, что экс-супруг неответственно отнесся к обещанию "пронести их любовь сквозь всю жизнь". Подробности – в материале Москвы 24.

Откровенные письма

Елена Товстик в личном блоге опубликовала несколько личных писем, открыток и стихотворений, автором которых является ее бывший муж, бизнесмен Роман Товстик. В них мужчина признавался в любви к супруге и благодарил ее за то, что она изменила его жизнь к лучшему.

В письмах Роман признался, что у Елены есть особая сила, которая отличает ее от других людей, и собственная миссия в этой жизни. Однако она продолжает оставаться одинокой в душе, потому что ее никто не понимает. Роман отметил, что в этом они с Еленой похожи. Товстик назвал любовь и страсть к Елене особенной, не такой "как у других".





Роман Товстик бывший муж Елены Я знаю, что наша встреча неслучайна. Мы ее запланировали (или сила запланировала) еще задолго до нашего рождения. Когда я встретил тебя, во мне что-то шевельнулось. Тот мир, внутренний мир, он узнал тебя как свою. Свою половинку! И мне стало ясно уже тогда, ты тот человек, которого мне было предначертано найти.

Кроме того, Елена опубликовала романтичное послание мужа, написанное им в стихах.

"Я помню все твои слова, что прозвучали громким эхом в этот вечер для меня; я помню блеск счастливых глаз; я помню радости экстаз; и этот мир как будто создан был для нас!" – гласят строки.

Подписчики Елены неоднозначно отреагировали на пост. Среди слов поддержки были и мысли, что, несмотря на то, как поступил с ней бывший муж, это все же слишком интимный момент, который не стоило выносить на публику.

"Мерзкое ощущение, скажу я вам. Будто в замочную скважину чужой спальни подглядела. Где Ваша женская мудрость? У Вас же общие дети", "при всем уважении, мужчина ушел к другой женщине, так бывает. Но выносить личные письма на публику – это уже за гранью", "Лена отпустите вы эту ситуацию. Хватит топтаться возле Товстика", "Лена, зачем хранить и перечитывать письма того, кто тебя предал", – обратились к Елене подписчики ее блога.

Под одним из комментариев Елена объяснила, что выложила письма с целью опровергнуть слова Романа о том, что в браке он только терпел. Под самим постом Товстик отметила, что в рукописях бывший муж несколько раз называл ее "ангелом". Многодетная мать подчеркнула, что теперь она не ангел, а феникс, который "боль обратит в успех".

Очередной скандал

В апреле бывшие супруги вновь оказались в центре скандала. 12-летнего сына пары Артема не выпустили на отдых за границу, так как мать оформила запрет. Позже Елена в своем блоге прокомментировала эту информацию. По ее словам, она воспользовалась своим законным правом, считая, что мальчик попал под психологическое воздействие отца. Мать выразила мнение, что бывший муж создает ее негативный образ у проживающих с ним старших детей.

Женщина добавила, что Роман мог заранее узнать об ограничении, связанном с сыном.





Елена Товстик бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Факты – вещь упрямая, а факт состоит в том, что Роман не мог не видеть запрета на выезд сына, так как является пользователем Госуслуг. Его поступок говорит о целенаправленной акции причинения сыну морального вреда – привезти в аэропорт, не поленился потратить деньги на билет, а все ради того, чтобы сотрудник погранслужбы сказал в лицо сыну об установлении запрета. <...> Он объяснил сыну, что во всем виновата мама, а он – папа – хотел устроить сыну роскошный отдых.

Елена также указала на то, что Роман настолько "распереживался", что оставил сына в аэропорту и улетел на отдых.

При этом представитель бизнесмена, адвокат Филипп Рябченко отметил, что Товстик не мог узнать о запрете через государственный портал, сообщает "Газета.ру".

"Подобная информация не отображается для второго родителя в обычном порядке на портале Госуслуг. Проверить наличие такого ограничения можно только путем официального обращения в уполномоченные органы МВД", – отметил юрист.

По словам Рябченко, подросток связался с матерью после инцидента: его задело, что она не сообщила ему о запрете лично.

"Для ребенка это стало неожиданностью и серьезным эмоциональным стрессом. На данный момент сторона Романа рассчитывает урегулировать вопрос без дополнительного судебного конфликта. Мы надеемся, что Елена пересмотрит свое решение и снимет ограничение на выезд ребенка. Важно отметить, что запрет был введен только в отношении сына", – отметил адвокат.

Он также сообщил, что связь с Еленой Товстик поддерживается через ее представителей. По его мнению, и заявления в ее соцсетях готовят тоже адвокаты.

Елена и Роман Товстики прожили в браке 19 лет. Пара является родителями шестерых детей – после развода старшие остались жить с отцом, а младшие – с матерью. Первые сообщения о разладе появились летом 2025 года: причиной стал роман Товстика с бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной.

Товстики оформили официальный развод со второй попытки, в конце марта 2026 года. Первый раз их развели в сентябре 2025-го, но в начале 2026-го Елена обжаловала решение суда.