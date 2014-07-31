Москвичи проголосовали за введение единых сроков школьных каникул

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Более 70 процентов проголосовавших в рамках проекта "Активный гражданин" одобрили идею единых сроков школьных каникул, сообщила на пресс-конференции начальник контрольного управления мэра и правительства Москвы Елена Шинкарук.

По словам главы департамента образования Исаака Калины, к 1 сентября будет подготовлен новый опрос, который определит, какие именно сроки каникул удобнее для москвичей.

Кроме того, более трети опрошенных проголосовали за уменьшение домашнего задания для школьников, 32 процента высказались за то, чтобы сохранить его в прежнем объеме. При этом 17,5 процентов предложили передать решение этого вопроса управляющему совету школы.

"За сокращение объемов домашнего задания проголосовали, в основном, родители, а за сохранение выступают педагоги", - пояснила Шинкарук.

За дополнительные занятия в группах продленного дня проголосовали 85,7 процентов участников опроса. Также большинство поддержало и идею о проведении дополнительных занятий до начала уроков. При этом более 35 процентов считают, что занятия до уроков не нужны.

Формат видеоконференции удобным для родительских собраний назвали более 41 процента участников опроса, 36,4 процента считают, что лучше общаться с учителями в живую.

По поводу ограничения доступа в интернет в школах 31,33 процента опрошенных считают, что необходимо установить фильтр для "взрослых" сайтов;

31,41 процента проголосовали за ограничение доступа ко всем ресурсам, кроме образовательных,

24,05 процента высказались за ограничение доступа к социальным сетям.

Всего в опросе на тему "Организация учебного процесса в школах", проходившего с 11 по 24 июня 2014 года, приняли участие 83, 7 тысячи человек.

Вопросы по которым ответы респондентов разделились, будут заданы повторно через полгода-год, отметил Исаак Калина.