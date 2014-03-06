Форма поиска по сайту

06 марта 2014

Общество

В департаменте образования расскажут о проекте "Понятная математика"

Фото: ИТАР-ТАСС

В департаменте образования Москвы пройдет 6 марта пресс-конференция, посвященная проекту "Понятная математика". Во встрече примут участие руководитель столичного департамент образования Исаак Калина, глава центра педагогического мастерства Иван Ященко, директор Центра образования № 548 "Царицыно" Ефим Рачевский. Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

Проект "Понятная математика" позволит школьникам получать математическое образование в выбранном направлении и объеме.

Начало трансляции - в 15.00.

По техническим причинам трансляция не состоялась. Приносим извинения. Видео материал будет опубликован на нашем сайте.

