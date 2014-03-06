В департаменте образования расскажут о проекте "Понятная математика"

По техническим причинам трансляция не состоялась. Приносим извинения. Видео материал будет опубликован на нашем сайте.

Проект "Понятная математика" позволит школьникам получать математическое образование в выбранном направлении и объеме.

В департаменте образования Москвы пройдет 6 марта пресс-конференция, посвященная проекту "Понятная математика". Во встрече примут участие руководитель столичного департамент образования Исаак Калина, глава центра педагогического мастерства Иван Ященко, директор Центра образования № 548 "Царицыно" Ефим Рачевский. Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок