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Осенью 2014 года московские школы начнут пользоваться единым электронным журналом, сообщил журналистам директор Московского центра качества образования Алексей Рытов, передает Агентство "Москва".

По его словам, это усложнит возможность исправления оценок "задним числом".

"Оценки там выправить можно, но, как и в любой информационной системе, банально подведя курсор к отметке, которая стоит за пятое мая, видно, что ее поставили 25 июля", - пояснил Рытов.





"Электронный журнал" - сервис, который помогает родителям принимать активное участие в образовательном процессе своих детей, а также обеспечивает более четкий обмен информацией с учителями, классным руководителем и администрацией школы. Родители получают возможность сверять правильность записи домашнего задания и контролировать его выполнение, а также анализировать и планировать вместе с учащимся его текущую успеваемость.

Ранее сообщалось о том, что все столичные школы пользуются электронными дневниками. 36 процентов учебных заведений полностью отказались от бумажных дневников, а остальные школы пока используют и электронные, и обычные.