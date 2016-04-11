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Авиа и аэропорты

11 апреля 2016, 21:12

Авиакомпания "Россия" возьмет в свой авиапарк 25 самолетов "Трансаэро"

самолеты Трансаэро лизинг авиа и аэропорты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Россия" возьмет в лизинг только 25 из 34 ранее запланированных самолетов "Трансаэро". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Такое решение связано с неудовлетворительным техническим состоянием оставшихся девяти самолетов.

"Инженерно-технические специалисты провели детальную проверку технического состояния этих самолетов и пришли к выводу, что 9 воздушных судов не пригодны к эксплуатации. Проблема в основном заключаются в двигателях", – пояснил собеседник агентства.

По его словам, "Трансаэро" снимала запчасти с одних самолетов и ставила на другие. В первую очередь речь идет о замене двигателей.

"В итоге часто запчасть, принадлежащая одному лизингодателю, оказывалась на самолете, принадлежащем другому", – сказал собеседник агентства.

Напомним, 26 октября 2015 года Росавиация аннулировала лицензию "Трансаэро" в связи с ее финансовой несостоятельностью. К тому моменту у компании было порядка 250 миллиардов рублей долга перед Сбербанком, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Новикомбанком, банком "Открытие", МФК и другими. Авиакомпанию признали банкротом.

У "Трансаэро" было 156 рейсов по различным международным направлениям. 56 маршрутов передали "Аэрофлоту" еще в октябре 2015 года, остальные распределили между другими авиакомпаниями. Так же поступили и внутренними рейсами.

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Сюжет: Ситуация с авиакомпанией "Трансаэро"

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