"Жизнь, да не малина": Известные певицы о сложной доле женщины-артиста

Когда мы видим их на сцене, таких соблазнительных и роскошных, невольно хочется начать жить их жизнью: популярные певицы, окруженные поклонниками, цветами, подарками, – не жизнь, а сказка. Только на самом деле это сказка не всегда со счастливым концом. О том, что за кадром, о настоящей, неприукрашенной жизни, честно рассказали певицы Ирина Аллегрова, Азиза, Марина Хлебникова, Валентина Легкоступова и Светлана Разина.

Мужчина с большой буквы

Ирина Аллегрова. Фото: irinaallegrova.ru

"Очень иногда хочется поплакать – не получается. Да, поплакать, пожаловаться. А потом я понимаю, что мне некому жаловаться, я не имею права показывать какую-то слабость, потому что лучше быть сильной, чем считаться такой", - говорит певица Ирина Аллегрова.

Она давно разочаровалась в мужчинах. Она не верит им, так как именно любимые мужчины вместо того, чтобы оберегать и защищать, унижали ее и предавали. О своих браках Ирина Аллегрова лишний раз старается не говорить.

"Со мной тяжело. Со мной должен быть Мужчина с большой буквы, тогда я буду как кошка. А если так складывается, что я стою над, мне не интересно", - утверждает Аллегрова.

В 18 лет Ирина впервые вышла замуж. Через полгода пара развелась. Дочь Лала, появившаяся в этом браке, сначала росла без отца - он отказался от ребенка. А потом без матери - Аллегрова оставила дочку родителям и уехала зарабатывать деньги в Москву.

"Вы меня простите, сегодня этот мужчина есть, а завтра его может не быть, и с чем ты останешься? Все-таки лучше на себя рассчитывать прежде всего", - считает Ирина Аллегрова.

В столице ей посчастливилось устроиться петь в варьете ресторана National, но проработала она там совсем немного: один состоятельный человек, поклонник начинающей певицы, предложил Аллегровой стать его любовницей. Ирина недолго думала и уволилась из ресторана.

"То, чего я добивалась всю свою жизнь, оно свершилось, даже если были моменты, когда мне было очень тяжело пробивать стену, достучаться до своих зрителей, был какой-то такой вакуум в эфирном пространстве в свое время, но это мне не помешало, продолжается моя жизнь, я на сегодняшний день существую. Для артиста главное, что он нужен", - отмечает Аллегрова.

Прошло немного времени – и удача улыбнулась ей снова: Аллегрова начала выступать в группе "Электроклуб". Вторым солистом был Игорь Тальков. В начале 80-х "Электроклуб" собирал стадионы. Признание и слава, о которых она мечтала в далекой юности, стали реальностью. К тому же певица получила предложение руки и сердца от руководителя группы Владимира Дубовицкого. Присутствие мужчины в жизни женщины необходимо, считает Ирина Аллегрова. Но в жизни женщины, а не актрисы.

К концу 80-х "Электроклуб" по-прежнему популярен, а брак Аллегровой готов распасться. Во-первых, Ирина очень амбициозна, она считает, что давно переросла репертуар, который исполняет коллектив. Аллегрова хочет петь сольно. Но муж против. Во-вторых, к конфликтам внутри коллектива добавился скандал: певица узнала, что муж регулярно изменял ей.

"И я еще столкнулась с тем, что совмещать жену и женщину-актрису, которая занята полностью своим делом, – это очень сложно", - рассказывает Ирина Аллегрова.

Репертуар Аллегровой словно списан с ее судьбы: о предательстве, разлуках и обманах она споет так, как до нее не пел никто. Женщины на ее концертах будут верить и думать, что судьба не устроена также, как и у них, простых зрительниц – так искренне поет Аллегрова, пытаясь с помощью музыки избавиться от одиночества и душевных страданий.

"Я никому никогда в жизни не пыталась подражать. Я знала, что только идущее от тебя самого или возьмет за душу, или не возьмет", - говорит Аллегрова.

Яркая и сильная на сцене, она еще несколько лет была одинокой в личной жизни. Но в какой-то момент обратила внимание на одного из танцовщиков своего коллектива – Игоря Капусту. Молодой человек так красиво ухаживал, оказывал знаки внимания, так восхищался талантом Аллегровой. Тогда никому и в голову не приходило, что именно этот поклонник не только сделает карьеру, но и заработает приличные деньги на концертах своего кумира.

О своем последнем браке Аллегрова вспоминать не любит. Впрочем, официально брак не оформлялся. Тогда, в 1993 году, было модно венчаться. И влюбленные обвенчались тайно под чужими фамилиями. Игорь Капуста был молод, хорош собой, у него была коммерческая жилка. Вскоре он стал директором Ирины Аллегровой, в его ведении был график гастролей жены и получение прибыли от концертов.

"Ведь это очень узкое мышление, если человеческое счастье расценивать только присутствием штанов в твоей жизни. Извините за такую, наверное, не очень лестную… Это не характеристика мужчины, просто с моей стороны такие слова", - утверждает Ирина.

Их брак мог бы существовать до сих пор, если бы однажды не вскрылись некоторые подробности финансового характера. Оказалось, что Игорь Капуста обкрадывал собственную жену. Искусственно завышая ставки за концерты, он складывал разницу себе в карман. После громкого скандала пара рассталась, и Аллегрова вновь оказалась одна.

"Я практически ни с кем не встречаюсь, я не тусуюсь, не хожу на тусовки, ни с кем не знакомлюсь. Я живу немножко замкнуто – мне это очень нравится, мне этого хватает, потому что все остальное время я провожу в работе", - рассказывает Ирина Аллегрова.

Только в родных певица уверена, они не предадут. Сегодня ее самые близкие люди – мама, дочь и внук. Выходные и праздники они стараются проводить вместе. Что же касается личной жизни, то ее у Ирины Аллегровой сейчас нет.

"В данный момент у меня нет того понятия личной жизни, о которой, допустим, все хотят узнать. Я к ней не стремлюсь. И думаю, что вам тоже понятно, что если бы я к ней стремилась, проблем бы не было", - говорит Аллегрова.

Место под солнцем

Азиза Мухамедова. Фото: aziza.info

"У меня в сердце есть такой уголочек, где до сих пор живет Азиза Мухамедова, которая до определенного момента была очень наивным, очень чистым, доверчивым человеком, понимаете, и ее очень легко ранить", - рассказывает Азиза Мухамедова.

"Каждый раз, когда видишь такого человека, такого исполнителя, как Азиза, еще раз понимаешь, что среди нас, среди артистов, все равно много людей, которые не ломаются", - считает заслуженный артист России Вадим Казаченко.

С композиции "Милый мой, твоя улыбка…" в конце 80-х начался настоящий взлет певицы Азизы. Она даже не представляла, насколько изменится ее жизнь. Ей только что исполнилось 20 лет. В это время карьера певицы неслась со скоростью самолета, и кто бы мог подумать, что он разобьется в тот самый момент, когда, казалось бы, ничего не предвещало беды. 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге за кулисами концертного зала "Юбилейный" разгорелся скандал: концертный директор певицы Азизы и певец Игорь Тальков не поделили место на сцене, а именно – кто из музыкантов должен закрывать концерт.

"Я не был свидетелем этому, и у меня было какое-то свое отношение, когда какое-то общественное мнение перекладывало на нее огромную часть ответственности, я совершенно это не мог принимать. На мой взгляд, девушка в этой истории если и могла сыграть какую-то определенную роль, но не своими руками, а только, наверное, фактом того, что ей по-своему не повезло, и она оказалась в это время и в этом месте", - говорит Вадим Казаченко.

Скандал перерастает в ожесточенную ссору. Затем раздается выстрел – и пуля попадает Талькову в сердце. Он умер мгновенно. Дело вскоре закрыли за отсутствием главных подозреваемых, после того, как бывший директор Азизы и администратор Талькова скрылись в эмиграции, главной виновницей в гибели Талькова негласно сделали Азизу. Ее перестали приглашать на концерты и запретили показывать по телевизору. Забвение длилось больше 15 лет. По ее словам, она старалась перенести это стойко.

"У меня опускаются руки не больше чем на два-три дня, потому что больше просто нельзя. Дело в том, что тогда просыпается у женщины уже по ее природе жалость к самой себе, а это, знаете, такое признание одиночества. Слабость – ладно, женщина должна быть слабой, я этого не стесняюсь, я часто чувствую, что я много чего не могу, и плачу, и неистовствую", - говорит Азиза.

Главной опорой для нее всегда была семья, и особенно мама. Но в первую очередь Азиза привыкла рассчитывать только на себя.

"Мне сейчас 44 года, начала работать с 16 лет, никогда не было такого периода, когда даже в жизни были моменты, что вроде как карьера никуда не росла, стояла на месте вроде бы, и не происходило никаких телевизионных эфиров каждый день и каждый час, как, например, это в последнее время происходит, но, тем не менее, все равно у меня всегда была работа. Если это не на сцене, потому что концертов не бывает каждый день, их не бывает очень много, тем более у человека, который не находится прямо в этой тусовке шоу-бизнеса, а как бы так, со стороны: вроде и рядом, вроде и нет", - рассказывает Азиза Мухамедова.

В последние годы Азиза стала все чаще думать о том, что пора обзавестись собственной семьей. Она так давно мечтает о детях. 18 октября 2011 года Азиза впервые вышла замуж - за бизнесмена Александра Бродолина.

В детстве Азиза мечтала совсем о другой профессии. Если бы была возможность все изменить и повернуть время вспять, они никогда не стала бы певицей. "Я бы стала врачом, хирургом. Делала бы операции людям – с благополучным исходом", - утверждает Азиза.

Жизнь, да не малина

Валентина Легкоступова. Фото: val-legkostupova.narod.ru

"Начала я петь очень рано. Мама вспоминает, что раньше, чем говорить. И уже, наверное, с двух с половиной, с трех лет я себя объявляла, когда выходила в зал, который сама же и строила. В зрители я звала всех соседей, которые жили в нашем южном дворике в Крыму. И я себя объявляла: "Народная артистка Советского Союза Валентина Легкоступова!", - вспоминает певица Валентина Легкоступова.

"Ягода-малина" – главный хит Валентины Легкоступовой. Зато спела она его так, что до сих пор все попытки перепеть оказываются жалкими и неудачными.

"Для меня большое счастье, когда я вижу эмоциональный взрыв – будь то слезы, отбрасывание костыля у инвалида, после чего он пускается впляс. Для меня вот эта эмоциональная реакция – самое важное", - утверждает Валентина Легкоступова.

Когда бы Легкоступова ни выходила на сцену, зрители всегда требовали "Ягоду-малину". И в знак благодарности задаривали певицу банками с вареньем и пирожками с малиновым джемом. При 100 концертах в месяц малины ей хватило на всю жизнь.

"Что значит – спад? Я не понимаю, что такое спад. Спад – это когда тебя меньше показывают по телевизору?", - задается вопросом Легкоступова.

Абсолютный музыкальный слух достался ей от отца-композитора, а от мамы – хоровой певицы – бархатный голос. Она окончила школу по классу скрипки, затем – Симферопольское училище. И в 19 лет отправилась в Москву. Ей невероятно повезло: она поступила в Гнесинку, а педагогами у нее были Кобзон, Лещенко и Градский. Через год начинающая певица Валентина Легкоступова оказалась в финале конкурса "Юрмала-86".

"Я знаю, что если бы мне сейчас было 17, 18 или 19 лет, я бы ни за что не связала свою жизнь с творчеством. Я бы не стала этим заниматься", - считает Валентина.

Ее очередной хит "Капля в море" стал последним. Мир менялся, и эстрадная певица Легкоступова перестала вписываться в современный формат. В 1989 году она решила закончить карьеру и навсегда уйти со сцены.

"Я бы, честно говоря, не хотела иметь место на сегодняшний эстраде. На такой, какой она сейчас является – в шоу-бизнесе. Я не хочу. Может быть, у меня там и нет места. Я сама по себе. Я занимаюсь своим делом. Меня не интересуют ни эти тусовки, которые там происходят, ни грызня эта, я не принимаю участие ни в каких сплетнях, ни в каких интригах. Что-то подстраивать кому-то, подводные реки, течения – мне это все неинтересно", - утверждает Валентина Легкоступова.

Свой уход Легкоступова не считает трагедией. Она пропала из поля зрения журналистов, потому что сделала выбор в пользу семьи и детей. Сейчас она преподает в музыкальном училище Гнесиных, и первое, с чего начинает урок, пытается отговорить студентов идти в артисты, приводя в пример личный опыт.

"К сожалению, на сегодняшний день многое зависит от спонсоров и от этих "дядечек", которые деньгами вершат судьбы, а потом выбрасывают, как использованный материал. Это трагедия", - считает Легкоступова.

Только для своих

Марина Хлебникова. Фото: Страница певицы в Facebook

Ее самообладанию может позавидовать каждый. Противоречивая Марина Хлебникова никогда не признается в своих слабостях. Здесь она – образец для подражания. В любой ситуации Марина неизменно сохраняет улыбку и остается приветливой. Кажется, что обидеть ее невозможно.

"Меня могут ранить другие вещи гораздо сильнее, больнее, больше я переживать буду. Но я – Скорпион, я сама себя вечно покусываю, такой самоед", - утверждает певица Марина Хлебникова.

Она носит амулет от сглаза и верит в мистические совпадения и переплетения судеб. Одно такое переплетение оказалось в Гнесинском училище: Марина вышла замуж за однокурсника. Это была любовь с первого взгляда. Разошлись, как только любовь прошла, не прожив двух лет вместе.

"Влюбилась – море по колено, вообще все по барабану. Вообще разум выключается, просто мгновенно. Мне было лет 13, я написала маленькое стихотворение: я решаю трезвой головой – быть или не быть с тобой, коль решаю это я, значит, не люблю тебя. Вот – 13 лет мне было, я это написала. Ну как можно любить… Нет, если ты любишь, то любишь. Если ты просчитываешь ходы, значит, ты заключаешь брак по расчету", - говорит Марина Хлебникова.

Ни первый, ни второй брак не оказались счастливыми. С тех пор Хлебникова считает, что штамп в паспорте – совсем не главное. В союзе мужчины и женщины вообще штампов быть не должно. Все остальные свои романы и влюбленности Марина тщательно скрывает, говорит лишь, что среди ее предпочтений мужчины с сильным характером.

"Я думаю, что это достаточно стандартная ситуация, когда дело идет о женщине, которая достаточно сильная. Лучше всего сказала Алла Борисовна в одном из интервью, когда я беседовала с ней: "Знаешь, Маринка, они приходят к нам сильными, а почему-то рядом с нами они потом становятся такими слабыми. И почему так происходит?" Я сказала: "Я не знаю". "И это большой дар, когда мужчина настолько находит в себе силу духа любить такую женщину, как я". Это вообще потрясающе, конечно", - рассказывает Хлебникова.

Мужская состоятельность не определяется количеством денег. Марина Хлебникова считает главным мужским достоинством – умение нести ответственность за близкого человека.

"Беззаветное служение женскому началу, но не такому, что "вот Хлебниковой" – как имени, нет: вот этому человечку, который маленький, который худенький, который где-то не поел, где-то недоспал, куда-то не доехал, сумку донести тяжелую", - рассуждает Марина Хлебникова.

Мужчины – это хорошо, но, по большому счету, в жизни Марина рассчитывает только на себя. Было время, когда она бралась за любую работу. "Не хватало денег. Я работала уборщицей – ничего плохого я в этом не вижу. Любая работа важна", - считает Марина.

Марина сама пишет стихи для своих песен, но при этом никогда не поет о себе.

"Я не могу сказать, что оно автобиографично, потому что меня интересуют совершенно другие вещи. Мне интереснее вызвать к себе интерес тем, что я делаю, нежели тем, как я живу. Ну, давайте я достану все свое белье и скажу: "Ребята, смотрите! А вот у меня такие стринги – фу, какая гадость!", - утверждает Марина Хлебникова.

Играя по всем правилам шоу-бизнеса, Марина Хлебникова умеет оставаться в стороне от сплетен и слухов. Возможно, поэтому журналисты узнали, что у Хлебниковой есть ребенок, когда дочке Нике исполнилось уже три года. Имя отца девочки Марина до сих пор держит в секрете. Марина считает, что некоторые вещи должны быть всегда скрыты от посторонних глаз – вообще, то, что хотелось бы изменить в жизни.

"Есть то, что я хотела бы вырезать из своей жизни, но это есть, и это делает меня непохожей на других. Поэтому ничего чикать не будем", - говорит Хлебникова.

"Мираж любви"

Светлана Разина. Фото: razina.net

"Мираж" – главная поп-группа 80-х годов. Короткими юбками, ярким макияжем и звонкими голосами девушки из группы "Мираж" взорвали эстраду. А еще необычные тексты, модные аранжировки – альбомы моментально сметались с прилавков. Кассеты переписывались бесчисленное количество раз. По популярности с "Миражом" не мог сравниться никто.

Светлана Разина попала в группу случайно: в нотном магазине она познакомилась с парнем, который пригласил ее на пробы. Продюсеру Андрею Литягину Светлана сразу понравилась, а когда он услышал, как она поет, девушку сразу взяли в группу.

В "Мираже" Светлана познакомилась со своим мужем Валерой. Она прожила с ним 15 лет, но "седина в бороду – бес в ребро" бывает не только у мужчин. Светлана влюбилась в диджея Георгия, который был младше ее на 13 лет. Он уговорил Светлану вернуться на сцену, и они стали работать вместе.

Когда Светлана забеременела от Георгия, она пошла и честно призналась об этом мужу – Валере. Так получилось, что певице и ее возлюбленному было негде жить. И тогда Георгий поселился в квартире Валеры и Светланы. Так они стали жить втроем.

"Когда он пришел жить к нам, то мне сказал примерно такую фразу: "Света, выбирай: либо мы будем жить у тебя, либо мы расходимся". Фраза очень сурово звучит, но она была смазана слезой…", - рассказывает певица Светлана Разина.

У Светланы началась новая жизнь, но назвать ее радужной язык не поворачивается. Певице пришлось самой заниматься ремонтом и домашним хозяйством. Она наняла и оплачивала няню для дочери. Георгий же стал раскручивать новых звезд и стал известным продюсером.

"Везде шифровался. Ни в коем случае не афишировать наши отношения. Вплоть до того, что он отдельный номер себе берет, заказывает, туда складывает вещи, как только после концерта все разбредаются по номерам, он приходит ко мне. Все считают, что Светлана Разина – просто его проект, а не мать его ребенка и не женщина, с которой прожито десять лет", - рассказывает Светлана Разина.

Несколько лет назад, накануне большой презентации, которую Светлана и Георгий запланировали в честь 20-летия сценической деятельности, певицу парализовало. Дала о себе знать травма, полученная Светланой еще в 90-е годы.

"Все это время я прыгала на сцене с разбитым позвонком. Я просто не знала об этом. И я не могу встать с кровати именно в свой день рождения – день в день. Прямо какой-то знак свыше. Он злой весь, что у нас срывается мероприятие. Фраза: "Светуля, тебе конец", - вспоминает Светлана.

Пока Светлана лежала в больнице, Георгий навещал ее крайне редко. Тогда, находясь в полном отчаянии, Светлана позвонила бывшему мужу – Валерию. Тот прибежал по первому зову, а Георгий был постоянно вне зоны доступа. Когда певица была еще в больнице, молодой человек уехал отдыхать на Кипр. Просто сказал, что устал и ему надо развеяться. Светлана плакала днями и ночами. Усилиями врачей Светлану все-таки удалось вывести из депрессии, но Георгия, похоже, это никак не волновало.

"Он приходит вообще крайне поздно домой, только ночевать, ночует в другой комнате, чтобы я его не беспокоила, если что-то мне будет нужно подать, принести. Есть сиделка, вот сиделка – она с тобой. Он спит в другой комнате. Он считал, что я больше не поднимусь. Он считал, что все, я – инвалид по жизни", - рассказывает Светлана Разина.

Но Светлана поднялась. Когда Георгий увидел, что жена выздоровела и снова готова к концертной деятельности, их отношения возобновились. Но Светлана не могла забыть предательство. Однажды она решила поставить точку в их отношениях.

"И вдруг приходит Георгий, стоит передо мной и говорит: "Светуля, твоя новая песня "Игра" – полное…" Вы знаете, я могла вынести все, но ему надо было сделать это раньше, что ж такой глупый: он пытался меня обидеть как женщину – не ухаживать, игнорировать, прятаться от меня, не жениться на мне – все, что угодно. Но последнее, чем можно убить Рака… Что у меня было в руке, я ему запустила в голову. Ну, естественно, я промахнулась: я хорошо в бадминтон играю, я знаю, куда целиться: у меня не было цели его убить или ранить – абсолютно нет. Просто испугать. Он собрал свой чемодан и тут же ушел", - утверждает Разина.

Сейчас Светлана с Георгием никаких отношений не поддерживает. Дочь видится с отцом по выходным дням. У певицы новый поклонник, моложе ее на 17 лет, но она не спешит вступать с ним в серьезные отношения – слишком горьким был опыт предыдущего неравного союза. Ей кажется, что она вернулась к себе, пройдя сквозь все эти испытания. И больше меняться не хочет.

"Не хочу больше изменять себе и себя перекраивать, переформатировать себя – не хочу. Пусть меня любят такой, какая я есть. Если я для кого-то взбалмошная – отойдите, дайте паровозу проехать", - говорит Светлана Разина.

Дочки-матери

Нани Брегвадзе. Фото: bregvadze.ru

Нани Брегвадзе было 42 года, когда она исполнила свой знаменитый "Снегопад". Авторы с трудом уговорили ее включить эту песню в свой репертуар. Певица полагала, что она не сможет передать эмоциональность и глубокий смысл этой композиции. Сегодня "Снегопад" – визитная карточка артистки. Уже полвека она выступает с гастролями по всему миру, и нет для Нани большего счастья, чем оказаться в кругу семьи в родном Тбилиси. Нани всегда боялась, что дочка Эка пойдет по ее стопам.

"Как я все время была на гастролях, и это было для меня наказание, я все время тянулась к дому. И не хотела, чтобы она тоже страдала так. Я думала, что она будет страдать так, как я страдала: что я оставляю все, мою семью, моих друзей", - рассказывает народная артистка СССР Нани Брегвадзе.

Имя Нани Брегвадзе ни разу не фигурировало в грязных сплетнях и скандалах. Естественный муж, дочь, трое внуков: она жила так, как когда-то учила ее мама. Нани всегда славилась природной деликатностью и врожденным чувством собственного достоинства.

"Моя мама знаете, что говорила мне, для нее что было важно - чтобы я была порядочной. Она мне говорила: "На кого ты похожа? Если ты оставишь пение, что остается? Твой голос исчезнет, а ты первым долгом должна быть порядочным человеком", - утверждает Нани Брегвадзе.

Когда-то Нани Георгиевне пришлось сделать сложный выбор: сохранить семью или остаться на сцене. Она выбрала семью, но заболела и потеряла голос. Осознав, что нельзя предавать свое истинное призвание, она решила остаться одна.

"Без меня он дочку не хотел видеть. Есть такие мужчины, знаете, когда семья, жена – то есть все хотят. А когда нет тебя… Это у него так получалось. Это был замечательный человек, порядочнейший, но неудавшийся человек в жизни", - считает Брегвадзе.

"В личной жизни как-то так получается, мне хочется, но получается, что мы одни, без мужа. Ну, что поделаешь. Я думаю, что это не самое главное, надо детьми заниматься, и когда в семье в нормально... Самое главное счастье – в детях. Я все-таки так думаю", - рассуждает певица, дочь Нани Брегвадзе Эка.

Нани считает, что дар петь передала ей тетя – мамина сестра, а от самой мамы она унаследовала характер: сильный и по-хорошему упрямый. Ольга Александровна была главой семьи, на ней держался весь дом. Редко, когда матери удавалось найти время и поехать с Нани на гастроли.

"Когда мамы не стало – это был для меня большой удар в жизни. Я все свои отношения, свою любовь, все, что существует вообще в жизни, я отдавала папе", - рассказывает Нани Брегвадзе.

Отца, актера Георгия Брегвадзе, Нани до сих пор вспоминает с улыбкой.

"В жизни не помню, чтобы он мне сказал хоть что-то громким голосом. Никогда в жизни не говорил. И где бы я ни была, если я не была на гастролях, я должна была подавать ему еду, обязательно. Я готовила завтрак ему и подходила: "Папа, все готово", - утверждает Нани.

Нани Георгиевна мечтает о большом уютном доме, в котором, как когда-то в детстве, могли бы собраться близкие и родные люди. Формально, Нани – глава семьи, но так как Нани активно выступает и ездит на гастроли, всеми делами по дому занимается ее дочь Эка. Ближе ее у Нани никого нет.

"С первого же дня это был для меня близкий человек. Я без нее жить не могла. Знаете, когда она родилась, я ее кормила год и не работала, я не могла ее оставить. Я помню, как шла по улице, розовый был у меня очень хороший жакетик, я иду, и внутренне я кричала: "Вы знаете, что я – мать! Я – мама!" Даже у меня дрожь пробежала. Вот такая я была счастливая", - рассказывает Нани Брегвадзе.

"По характеру все-таки я похожа на Нани, но думаю, что я все-таки другое поколение. Уже я более энергична, более подвижна, понимаете? Это другая жизнь. А она осталась там… Она как ребенок, понимаете?", - говорит Эка.

Какой бы суперзвездой ты ни был, меняются времена, мужья приходят и уходят, уходит молодость, красота, деньги. Но если ты – настоящий человек и всегда рассчитываешь только на себя, успех будет с тобой всегда, а с ним – и все остальное.