Читатели М24: городские недоработки в строительстве и ремонте

ИТАР-ТАСС

Быстрый рост Москвы, ремонт дорог, обновление и реконструкция территории столицы – все это неизбежно влечет за собой некачественную работу, о чем и сообщают наши читатели.

Юрий, недоволен ремонтом платформы Покровская Курского направления(район Южное Чертаново):"Снято более 15 метров платформы, нет ни ограждений, нет настилов". Как сообщает неравнодушный читатель, пассажиры могут выпасть из поездов в часы пик.

Андрей, недоволен ремонтом трамвайных путей маршрута № 19 на улице Тихвинская: "..положили плитку, бывшую в употреблении". Читатель сообщает, что под колесами автомобилей плитка шумит громче, чем от проходящего трамвая.

Татьяна, недовольна крутой горкой рядом с домом № 72 по Амурской улице. "Мы долго просим, чтобы сделали лестницу, ведущую от дома № 74 сразу к входу в детский сад". Читательница сетует на то, что многие люди "вынуждены спускаться с этой страшной горы" и предлагает "сделать просто лестницу в пять ступенек и скат для женщин с колясками".

Роман,недоволен ночным ремонтом на 11-м проезде Марьиной Рощи: "Не дают спать по ночам из-за ремонта дороги". Москвич жалуется на снятие асфальта ночью и укладку его шумной и тяжелой техникой.

Читатель, пожелавший остаться неизвестным, недоволен ремонтом дороги на Васильевской улице. "Две недели назад офрезеровали Васильевскую улицу от Тишинской площади до 2-й Брестской улицы, оголовки колодцев торчат, оставили неотфрезерованные участки с острыми краями. Работы по укладке нового асфальта не ведутся, асфальтоукладочной техники нет. Улицу "разворотили" и бросили. Машинам приходится ехать змейкой, пропускная способность улицы резко ухудшилась, а по данному участку пролегает маршрут троллейбуса".

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