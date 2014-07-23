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Москва 24

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Общество

23 июля 2014, 12:30

В Москву прибыл 18-тонный колокол Александр Невский

религия колокола Александр Невский звонари

Колокол "Александр Невский" доставили в Москву

Колокол "Александр Невский" доставили в столицу. Москва стала седьмым городом по пути следования колокола с завода на Урале в Александро-Невскую лавру. До этого он побывал в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Саратове, Пензе и Рязани, сообщает телеканал "Москва 24".

В Москве колокол установлен около стен Донского монастыря. В четверг 18-тонный "Александр Невский" отправится в Ярославль и Вологду. Машину с колоколом сопровождает переносная звонница. В каждом из городов звонари "Международного центра колокольного искусства" дают мастер-классы.

В Москву прибыл колокол "Александр Невский"

Колокол прибудет в Александро-Невскую Лавру к годовщине битвы на Неве - 28 июля, а его подъем на южную колокольню Троицкого собора запланирован на октябрь.

Напомним, "Международный центр колокольного искусства" занимается возрождением колокольного звона Александро-Невской лавры. Исторически на колокольне Лавры было 14 колоколов, возрожденный колокольный ряд включит в себя 15 колоколов, в том числе и 18-тонный колокол "Александр Невский", который был отлит на каменск-уральском заводе.

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