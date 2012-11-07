Сборная России вошла в десятку сильнейших в рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу вошла в топ-10 рейтинга ФИФА. В обновленной версии рейтинга национальная команда России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИФА.

Новая версия рейтинга была опубликована в среду, сообщает "Р-Спорт". Россия поднялась на три строчки и опередила Хорватию, Уругвай и Грецию.

Примечательно, что от России отстает сборная Бразилии. "Пентакампеоны" всего четырнадцатые.

Первая десятка мирового рейтинга выглядит так: