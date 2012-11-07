Сборная России вошла в десятку сильнейших в рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС
Сборная России по футболу вошла в топ-10 рейтинга ФИФА. В обновленной версии рейтинга национальная команда России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИФА.
Новая версия рейтинга была опубликована в среду, сообщает "Р-Спорт". Россия поднялась на три строчки и опередила Хорватию, Уругвай и Грецию.
Примечательно, что от России отстает сборная Бразилии. "Пентакампеоны" всего четырнадцатые.
Первая десятка мирового рейтинга выглядит так:
- Испания - 1564 очка
- Германия - 1421
- Аргентина - 1349
- Португалия - 1178
- Италия - 1169
- Англия - 1167
- Голландия - 1128
- Колумбия - 1110
- Россия - 1084
- Хорватия - 1078
Отметим, что улучшение позиции сборной связано с удачным выступлением в октябрьских матчах. Россияне обыграли Португалию и Азербайджан с одинаковым счетом 1:0.
Следующее обновление рейтинга ФИФА состоится 19 декабря.