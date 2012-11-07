Форма поиска по сайту

07 ноября 2012, 15:40

Общество

Сборная России вошла в десятку сильнейших в рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу вошла в топ-10 рейтинга ФИФА. В обновленной версии рейтинга национальная команда России поднялась на 9-е место в рейтинге ФИФА.

Новая версия рейтинга была опубликована в среду, сообщает "Р-Спорт". Россия поднялась на три строчки и опередила Хорватию, Уругвай и Грецию.

Примечательно, что от России отстает сборная Бразилии. "Пентакампеоны" всего четырнадцатые.

Первая десятка мирового рейтинга выглядит так:

  • Испания - 1564 очка
  • Германия - 1421
  • Аргентина - 1349
  • Португалия - 1178
  • Италия - 1169
  • Англия - 1167
  • Голландия - 1128
  • Колумбия - 1110
  • Россия - 1084
  • Хорватия - 1078

    • Отметим, что улучшение позиции сборной связано с удачным выступлением в октябрьских матчах. Россияне обыграли Португалию и Азербайджан с одинаковым счетом 1:0.

    Следующее обновление рейтинга ФИФА состоится 19 декабря.

    рейтинги ФИФА

