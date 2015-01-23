Прокуратура проверит цены в столичных аптеках

"Утро": Ведущие "Москва FM" - о проверке столичных аптек прокуратурой

На следующей неделе столичная прокуратура совместно с Мосгордумой начнет проверку аптек. Ведомство будет искать случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов. Об этом M24.ru сообщил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников и подтвердил помощник прокурора Юго-Западного округа Александр Гончаров. Представители аптечных сетей утверждают, что цены на жизненно важные лекарства не поднимали, однако выпадающие доходы от их продажи уже компенсируются за счет подорожания других медикаментов.

"Рейды в аптеках будут нацелены прежде всего на то, чтобы выявить превышение цен на жизненно важные лекарственные препараты. Предельную розничную цену на них утверждает федеральное правительство, а если аптека продает подобные медикаменты дороже установленной цены, то она может лишиться лицензии", - отметил депутат. По его словам, в Мосгордуму уже поступали сообщения граждан о подобных нарушениях, в частности, в юго-западном округе.

Столичная прокуратура проверила цены в продуктовых магазинах

Помощник прокурора ЮЗАО Александр Гончаров отметил, что проверки проведут по всей Москве. "В нашем округе участие в рейдах также примут и представители Росздравнадзора", - добавил он.

Помимо отзыва лицензии, аптекам, установившим слишком высокие цены на жизненно важные лекарственные средства, будет грозить штраф. Она должна будет заплатить двойной объем "излишней выручки", то есть прибыли за счет завышения цен, полученной за весь период продажи. Цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖВЛС) регулируются в зависимости от ценовой группы. На медикаменты стоимостью ниже 50 рублей нельзя делать розничную наценку более 32%, на медикаменты стоимостью от 50 до 500 рублей - больше 28%, а на лекарства свыше 500 рублей - более 15%. В список входят такие медикаменты, как инсулин, панкреатин, глюконат кальция и другие.

21 января по поручению генерального прокурора РФ в столице стартовали рейды прокуратуры по продуктовым магазинам, в связи с массовыми сообщениями о повышении цен. Всего планируется проверить около 250-300 сетевых магазинов. "В ходе проверок уже выявлены многочисленные факты нарушения закона о правах потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства", - отметил помощник прокурора ЮЗАО Александр Гончаров. Какие меры будут приняты, если в результате проверок подтвердится завышение цен, прокуратура пока не говорит. Рост цен в магазинах продовольствие, бытовой техники и электроники начался после падения курса рубля к доллару и евро. С начала года курсы на обе валюты выросли примерно на 30 рублей.





Генеральный директор сети аптек "Ригла" Александр Филиппов заявил M24.ru, что в этой сети для ценообразования используется компьютерная программа. "Безусловно, она учитывает все установленные тарифы на жизненно важные медикаменты, - пояснил он. - Правки в этот перечень цен вручную никто не вносит, поэтому завышение цен в нашей сети исключено".

Филиппов однако добавил, что для аптек продажа препаратов из списка с фиксированной ценой становится нерентабельной. "Урезать ассортимент мы не планируем, но выпадающие доходы придется компенсировать за счет повышения цен на другие препараты", - отметил он.

Генеральный директор аналитической компании DSM-group Сергей Шуляк отметил, что продавать лекарства по прежним ценам сейчас не выгодно не только аптекам, но и производителям. "В первую очередь это касается медикаментов, произведенных в России. Зарубежные компании сейчас могут себе позволить даже продажу лекарств по демпинговым ценам, потому что они компенсируют выпадающие доходы за счет рынков в других странах", - отметил эксперт.

Он также отметил, что аптеки едва ли будут рисковать своими лицензиями и завышать цену на препараты с фиксированной стоимостью. "А вот на остальные лекарства цены уже начинают расти. Пока трудно сказать на сколько они уже поднялись, поскольку ситуация разнится в случае с каждым лекарственным средством. Все зависит от того, какой поставщик у аптеки и есть ли запас медикамента, закупленный по старой цене", - заявил эксперт.

Дарья Миронова