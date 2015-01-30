Российские авиакомпании проводят масштабные сокращения из-за кризиса

Фото: M24.ru

Российские авиакомпании испытывают серьезные экономические трудности и проводят масштабные сокращения из-за снижения количества авиационных перевозок, заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

По ее словам, число перевозок сократилось на фоне введения санкций, колебаний курсов валют, банкротства ряда туристических компаний, пишет МИА "Россия сегодня".

Кузьмина отметила, что экономические трудности, в частности, испытывают UTair, "Авиакомпания Волга-Днепр", "Москович", "Полет", "Оренбургские авиалинии", "Ай Флай" и другие. Кроме того, сокращен летный отряд в авиакомпании "Мордовия".

В результатах профсоюзного мониторинга на рынке труда, на который сослалась Кузьмина, говорится, что "Оренбургские авиалинии" планируют уволить 700 человек, из них 110 пилотов, в UTair сокращено 1,5 тысячи авиационного персонала, в том числе 300 пилотов, в"Ай Флай" планируют уволить 25-30% сотрудников.

"В настоящее время на рынке труда происходит высвобождение более 200 командиров воздушных судов, летающих на иностранных воздушных судах. Всего из 14600 пилотов около 500 получили извещение об их увольнении с летной работы", - отмечают в ФНПР.

Напомним, до конца зимы авиакомпания UTair отменила рейсы из Москвы в шесть российских городов. Самолеты перевозчика не будут летать в Казань, Омск, Иркутск, Барнаул, Архангельск и Волгоград.

Кроме того, ранее сообщалось об отмене регулярных рейсов UTair из Москвы в Екатеринбург и Новосибирск.