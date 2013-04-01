"Огонек": Прокуратура устроила проверку некоммерческих организаций

Фото: ИТАР-ТАСС

Агентов ищут по всей стране

По всей России прошла волна прокурорских проверок — проверяют некоммерческие организации (НКО). Правозащитники теряются в догадках о причинах "наезда", утверждают, что прокуроры их "кошмарят", и с утра до вечера отвечают на вопросы проверяющих и делают ксерокопии сотен документов.

Подать свой голос

Около 200 юных певцов со всей страны съехались в столицу на финальный тур Открытого фестиваля академического сольного пения "Серебряный голос". Кто они и почему поют классику, выяснял "Огонек".

Станица в столице

На прошлой неделе в Москве состоялся первый выпуск Высших атаманских курсов. Как выяснил "Огонек", казаки уже давно в городе. И, похоже, надолго.

"Наука подошла к человеку слишком близко"

Возможно ли собрать нового человека в пробирке, способна ли этика остановить прогресс и каких технологий больше всего боится общество — об этом рассуждает вице-президент Российского национального комитета по биоэтике РАН профессор Института философии РАН Борис Юдин.

Алтарь справедливости

Подведены итоги конкурса на новое здание Политехнического музея. Выиграл Массимилиано Фуксас. "Это был сложный конкурс, но не в том смысле, что были сложности с выбором проекта. Тут как раз все проходило на редкость гладко".

Мэтр пленки

Что страшнее: "фильмы ужасов" или сам создатель жанра? Альфред Хичкок стал киногероем (лента "Хичкок" сейчас идет на российских экранах). Каким на самом деле

был гений саспенса?

