"Сидим в снежной западне": как на Сахалине выживают в сильную метель

Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу 26 января после мощного циклона, который накрыл регион в середине недели, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Из-за сильного снегопада жизнь области была парализована: частный сектор завалило до крыш, автомобили накрыло толстым слоем осадков, общественный транспорт перестал ходить. Как местные жители выдержали удар стихии – в материале Москвы 24.

Снежный ад

Режим ЧС в Сахалинской области ввели 24 января из-за усиления циклона: он принес с собой более месячной нормы осадков.





Валерий Лимаренко губернатор Сахалинской области Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. <...> Призываю руководителей предприятий всех форм собственности максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Это необходимо, чтобы не подвергать жизнь и здоровье людей риску, а также обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог.

Из-за нулевой видимости перестал работать общественный транспорт, поезда, автобусные и авиарейсы отменили. Вместо автомобилей на дорогах стали замечать снегоходы и джипы с огромными колесами. Паромную переправу Холмск – Ванино между Сахалином и материком на время пришлось закрыть.

По Сети разлетелись кадры заваленных снегом выходов из подъездов, которые публиковали местные жители. Рядом с некоторыми домами высота сугробов достигала нескольких этажей. Завалило снегом и автомобили, причем во время расчистки сугробов в одной из машин 26 января обнаружили тело мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.

На удаленку по решению регионального правительства перевели не только взрослых, но и школьников. Местные жители помогают коммунальщикам убирать дворы, а некоторые сахалинцы подвозили сотрудникам горячее питание. Кроме того, на уборку дорог, железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска и прилегающих к нему путей вышли военнослужащие, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. Их же планируют задействовать в расчистке территорий детских садов, школ и амбулатории. Два тягача от отдельного гвардейского мотострелкового соединения подрядили на доставку продуктов в медучреждения столицы региона и города Корсаковa.

Режим ЧС продолжает действовать на Сахалине

Циклон ослаб только к 26 января. Это позволило открыть аэропорт, однако более 50 рейсов все еще задержаны. Частично возобновил работу общественный транспорт: проезд на автобусах бесплатный, а водители делают остановки по требованию и подбирают голосующих на дороге, отметил в своем телеграм-канале мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.





Сергей Надсадин мэр Южно-Сахалинска Департаменту городского хозяйства поручили скоординировать и мобилизовать все силы УК. Их главная задача на сегодня и предстоящие выходные – расчистка входных групп многоквартирных домов. Эту работу ежедневно проверяет Госжилинпекция.

Следом коммунальщики очистят пешеходные зоны, чтобы можно было выходить к дорогам. Затем снег начнут убирать с придомовых территорий и парковок, отметил Надсадин. По данным мэрии, в ночь на 27 января на улицы Южно-Сахалинска выйдет 204 единицы спецтехники.

При этом на юге региона в выходные сохранится сильная лавинная опасность, указали в местном главке МЧС. Предупреждение коснулось шести муниципалитетов области.

"Такой метели не припомню с детства"

Жительница поселка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина рассказала, что ее супруг из-за снегопада не смог приехать с работы домой – мужчине пришлось ночевать на вокзале.

Дом Натальи, по ее словам, завалило по крышу. Куда-либо дойти при таких осадках было невозможно, а ближайший магазин не работал.





Наталья Шубина жительница Сахалина Будем сами печь хлеб – впервые, кстати. Сидим с детьми в снежной западне.

Жительница Сахалина Алена также рассказала, что в частном секторе многие дома завалило по крышу. При этом дефицита продуктов не было, а многие закупились впрок.

"Снега очень много выпало. Некоторые подъезды замело так, что невозможно было выйти. Те, кто живет в частном секторе, заметены по крышу. Кто-то роет тоннели. <…> Я такой метели не припомню с самого детства", – поделилась она.

Еще один местный автолюбитель в снегопад попал в кювет и не смог выбраться. Мужчина просидел без еды два дня. Бросать транспорт ему было жалко, потому что внутри находилось много ценного, сообщил мужчина RT. После публикации журналистов спасатели приехали за пострадавшим и помогли ему выбраться.

Также в Сети завирусился разговор журналиста телеканала "ОТВ Сахалин" с мужчиной, который приехал в регион в командировку. По его словам, даже недолгий путь в таких условиях стоит нечеловеческих усилий.





мужчина, приехавший на Сахалин в командировку У меня работа находится в полутора километрах. Я сегодня добирался по сугробам два с половиной часа, мокрый.

При этом многие местные жители постарались отнестись к происходящему с юмором. В соцсетях стали популярными ролики, как сахалинцы используют сугробы, образовавшиеся за окнами. Один из самых распространенных вариантов – сделать внутри них холодильник, а кто-то даже решил украсить естественные морозильные камеры гирляндами.