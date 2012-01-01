Блогер Поднебесный отказался давать показания против себя по делу о педофилии

Блогера Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге по делу о педофилии: его подозревают в интимных отношениях с несовершеннолетней школьницей. Несмотря на то что в интернете есть видео их общения, 46-летний мужчина отвергает все обвинения. Подробности скандала – в материале Москвы 24.
Больше не инцел?
Скандал вокруг нижегородского блогера Алексея Поднебесного развернулся после того, как в Сети появились видео его поцелуев с 15-летней девушкой в Санкт-Петербурге. Также на одном из роликов 46-летний мужчина трогал несовершеннолетнюю за грудь. Кроме того, ряд телеграм-каналов опубликовал якобы переписку девушки, в которой она делилась подробностями проведенной с Поднебесным ночи, в том числе употреблением алкоголя.
По данным РИА Новости, в 2021 году Поднебесный по решению суда проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после ряда высказываний в соцсетях.
На ситуацию 19 августа обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Следственный комитет, а также напомнила, что в свое время Поднебесный публиковал посты с пропагандой педофилии. В тот же день в телеграм-канале блогера появились сообщения о его задержании и поиске адвоката.
Утром 20 августа региональный главк СК рассказал о возбуждении уголовного дела по статьям о половом сношении и развратных действиях с лицом, не достигшим 16 лет.
Также региональный главк СК опубликовал видео, на котором Поднебесному зачитывают, в чем его подозревают.
"Я отказываюсь давать показания на основании статьи 51-й Конституции (в ней сказано, что никто не обязан свидетельствовать против себя. – Прим. ред.)", – ответил блогер на вопрос следователя, признает ли он себя виновным.
"Я шоумен, секс-блогер без секса"
Если со следователями Алексей Поднебесный говорить отказался, то подписчикам рассказал свою версию событий еще до задержания. Когда в Сети начали публиковать видео его "общения" с девушкой, мужчина подчеркнул, что она представилась ему 23-летней, и у него в этом "не было сомнений".
По словам Поднебесного, девушка с видео – его фанатка, которая захотела показать ему Санкт-Петербург. Затем она якобы решила оклеветать блогера, чтобы похвастаться и повысить собственную популярность. А обниматься с ней он и вовсе будто бы не хотел.
"Поцелуй с ней, который засняли мои же подписчики и без моего ведома опубликовали, произошел для меня неожиданно, и я не успел этому помешать: девушка сидела рядом со мной и неожиданно по своей инициативе меня поцеловала. <...> Я не обнимал эту девушку, а лишь поддерживал ее за туловище, когда она села ко мне на коленку. Это продолжалось пару минут, после чего я попросил ее слезть с меня", – писал блогер до задержания.
Помимо этого, в телеграм-канале Поднебесного есть видео, где сама 15-летняя школьница отрицает их интимную близость (при этом Екатерина Мизулина написала в своих соцсетях, что подросток мог находиться под давлением взрослого).
По словам девушки, единственное, что они делали с блогером, – это гуляли и обнимались просто как блогер и фанатка.