Блогер Поднебесный отказался давать показания против себя по делу о педофилии

Блогера Алексея Поднебесного задержали в Санкт-Петербурге по делу о педофилии: его подозревают в интимных отношениях с несовершеннолетней школьницей. Несмотря на то что в интернете есть видео их общения, 46-летний мужчина отвергает все обвинения. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

Больше не инцел?

Фото: телеграм-канал "Поднебесный. Дорога уголовника – Марш несправедливости."

Скандал вокруг нижегородского блогера Алексея Поднебесного развернулся после того, как в Сети появились видео его поцелуев с 15-летней девушкой в Санкт-Петербурге. Также на одном из роликов 46-летний мужчина трогал несовершеннолетнюю за грудь. Кроме того, ряд телеграм-каналов опубликовал якобы переписку девушки, в которой она делилась подробностями проведенной с Поднебесным ночи, в том числе употреблением алкоголя.

Алексея Поднебесного в интернете часто называют лидером инцелов (англ. incels, словослияние от англ. involuntary celibates – "невольно воздерживающиеся") – членов субкультуры, состоящей из тех, кто неспособен найти партнера для интимной близости, несмотря на желание это сделать. В соцсетях блогера не раз появлялись публикации, где он жалуется на полное отсутствие секса. В то же время он не раз агрессивно высказывался о женщинах, хотя сам рассказывал, что был женат. По данным РИА Новости, в 2021 году Поднебесный по решению суда проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после ряда высказываний в соцсетях.

На ситуацию 19 августа обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Следственный комитет, а также напомнила, что в свое время Поднебесный публиковал посты с пропагандой педофилии. В тот же день в телеграм-канале блогера появились сообщения о его задержании и поиске адвоката.

Утром 20 августа региональный главк СК рассказал о возбуждении уголовного дела по статьям о половом сношении и развратных действиях с лицом, не достигшим 16 лет.





из сообщения ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Следствием установлено, что 2 августа злоумышленник в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же потерпевшей в половую связь.

Также региональный главк СК опубликовал видео, на котором Поднебесному зачитывают, в чем его подозревают.

"Я отказываюсь давать показания на основании статьи 51-й Конституции (в ней сказано, что никто не обязан свидетельствовать против себя. – Прим. ред.)", – ответил блогер на вопрос следователя, признает ли он себя виновным.

"Я шоумен, секс-блогер без секса"

Фото: телеграм-канал "Поднебесный. Дорога уголовника – Марш несправедливости."

Если со следователями Алексей Поднебесный говорить отказался, то подписчикам рассказал свою версию событий еще до задержания. Когда в Сети начали публиковать видео его "общения" с девушкой, мужчина подчеркнул, что она представилась ему 23-летней, и у него в этом "не было сомнений".





Алексей Поднебесный блогер Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения.

По словам Поднебесного, девушка с видео – его фанатка, которая захотела показать ему Санкт-Петербург. Затем она якобы решила оклеветать блогера, чтобы похвастаться и повысить собственную популярность. А обниматься с ней он и вовсе будто бы не хотел.

"Поцелуй с ней, который засняли мои же подписчики и без моего ведома опубликовали, произошел для меня неожиданно, и я не успел этому помешать: девушка сидела рядом со мной и неожиданно по своей инициативе меня поцеловала. <...> Я не обнимал эту девушку, а лишь поддерживал ее за туловище, когда она села ко мне на коленку. Это продолжалось пару минут, после чего я попросил ее слезть с меня", – писал блогер до задержания.





Алексей Поднебесный блогер Я шоумен, секс-блогер без секса, такой у меня образ, но это не значит, что любая девушка, сфоткавшаяся со мной в обнимку, занималась со мной сексом. Это был просто прикол.

Помимо этого, в телеграм-канале Поднебесного есть видео, где сама 15-летняя школьница отрицает их интимную близость (при этом Екатерина Мизулина написала в своих соцсетях, что подросток мог находиться под давлением взрослого).

По словам девушки, единственное, что они делали с блогером, – это гуляли и обнимались просто как блогер и фанатка.