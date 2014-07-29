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Продукты

29 июля 2014, 13:29

В России рассматривают вопрос о запрете ввоза фруктов и овощей из ЕС

продукты овощи запреты фрукты

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор усилил мониторинг стран-поставщиков растениеводческой продукции из Евросоюза (ЕС), сообщил Агентству "Москва" помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

По его словам, в ближайшие дни ведомство может принять решение о запрете на ввоз в Россию фруктов и овощей из некоторых стран ЕС.

"Мы дадим импортерам несколько дней на ввоз последних партий. Наши эксперты рассматривают варианты и степени риска поставок из всех стран Евросоюза. Сейчас проверяются все факторы риска этих поставок. В первую очередь, это касается продукции из Польши и Голландии", - заявил Алексеенко.

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Отмечается, что Польша является крупнейшим поставщиком яблок в Россию, в 2013 году на эту страну пришлось 49% от общего объема импорта яблок в Россию в стоимостном выражении.

Объем цветочного рынка в России составляет около 1,3-1,5 миллиарда долларов, существенную долю в этой сумме занимает Москва (1,2 миллиарда). При этом российский рынок цветов на 90% состоит из импортной продукции, из них на поставки из Голландии приходится наибольшим объем.

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