Власти предложат москвичам сеть городских автолавок

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В начале сентября столичные власти представят новый вид автолавок с мясной, рыбной и молочной продукцией на базе фургонов Mercedes Sprinter. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. По его словам, если автолавки понравятся жителям, то сам город запустит около 20 таких передвижных магазинов, кроме того, фургоны будут предлагать предпринимателям на условиях франчайзинга. Автолавки поедут в районы, где наблюдается дефицит торговых площадей. Московские власти насчитали 280 таких точек. В частности, как пояснили в департаменте информационных технологий, магазинов не хватает в Восточном Бирюлеве, Зябликове, Тушине, районах Метрогородок, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и других.

"Презентация автолавки пройдет через две-три недели. Если решение будет одобрено мэром, то мы снова вынесем проект на голосование в приложение "Активный гражданин"", - отметил глава торгового ведомства. Для демонстрации город заказал один мобильный магазин, но место презентации автолавки пока не определено.

Отметим, что по итогам первого голосования, где горожанам предложили оценить сам формат торговли с автолавок, жители распространение в Москве мобильных магазинов не поддержали. Более 65% респондентов сказали, что этот формат не нужен городу. На этот раз, по словам Немерюка, москвичам предложат не абстрактную идею, а уже конкретные магазины с адресами их размещения. В тестовом режиме может быть запущено около двух десятков таких лавок, если жителям они понравятся.

В будущем автолавки предлагается предлагать предпринимателям на условиях франчайзинга. "Бизнесмены из Москвы и области смогут взять их в аренду и организовать там торговые точки", - заявил Немерюк. По его словам, прежде всего мобильные магазины город воспринимает как возможность обеспечить районы с дефицитом торговых точек недорогими продуктами питания. Реализовывать в автолавках будут мясную, рыбную или молочную продукцию.

Франчайзинг - это вид рыночных отношений, при котором одна сторона предлагает другой право на определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Яркими примерами торговых марок, развивающихся на условиях франчайзинга, можно назвать сети закусочных McDonald's, Subway и Burger King.

Ранее сообщалось, что московские власти выявили в городе порядка 280 точек с дефицитом торговых площадей. Была создана интерактивная карта торговых точек города, где видны эти "белые пятна". Карта пока не опубликована, на фрагментах, имеющихся в распоряжении M24.ru, видно, что в Москве есть районы, не охваченные ни крупными магазинами - площадью порядка 300 кв. метров, ни небольшими точками площадью до 100 кв. метров. Как рассказали M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологи, дефицит торговых площадей, в частности, наблюдается на улице Береговая в районе Тушино, в Загорьевском проезде и на Ягодной улице в районе Бирюлево Восточное, на Воронежской улице в Зябликове, на Нагорном проезде в районе Нагорный, на улице Николая Химушина в районе Метрогородок. Также магазинов не хватает в в некоторых микрорайонах в Чертанове Центральном, на Давыдковской и Страволынской улице в районе Фили-Давыдково, на участке Волгоградского проспекта, в некоторых микрорайонах Гольянова, а также на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское.

Фрагмент интерактивной карты торговых объектов Москвы.

Большая окружность - магазины площадью 300 кв. метров, маленькая окружность - магазины площадью до 100 кв. метров.

Фото предоставлено департаментом информационных технологий



Управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко полагает, что автолавки нужны также в центре города и в Новой Москве. "Что касается Центрального округа, больше всего торговли не хватает внутри Садового кольца. А в Новой Москве автолавки нужны в небольших поселениях, куда еще не пришли крупные сетевики", - заявил эксперт.

Он отметил при этом, что лавки не смогут закрыть сегмент дешевых продуктов. "В целом стоимость продуктов в автолавке выше среднерыночной на 15-30% в зависимости от того, насколько у предпринимателя будет удачно организована логистика и какие договоры будут заключены с поставщиками. Автолавкам не удастся снижать цены за счет крупных поставок", - пояснил Потапенко.

Один мобильный магазин обойдется городу примерно в 2,2 млн рублей. "Это с учетом установки холодильников, рукомойников, туалетов, брендирования фургона и создания витрин для демонстрации товаров", - добавил эксперт.

Фрагмент интерактивной карты торговых объектов Москвы. Большая окружность - магазины площадью 300 кв. метров, маленькая окружность - магазины площадью до 100 кв. метров. Фото предоставлено департаментом информационных технологий



По мнению президента Ассоциации производителей и реализаторов колбасной и молочной продукции "Гастроном" Валерия Зайцева, автолавки будут оптимальным видом торговли для реализации рыбной продукции. "Если лавка работает как положено: приезжает на точку утром и уезжает вечером, то она всегда располагает свежей продукцией, что в торговле рыбой, например, очень важно", - отметил эксперт.

В целом, по его словам, в условиях сокращения количества киосков в городе автолавки могли бы помочь закрыть дефицит торговых точек в отдельных районах города. "Однако, на мой взгляд, не очень выгодно тратить бюджетные деньги на закупку машин и потом уже сдавать автолавки в аренду. Логичнее было бы предоставить реализацию проекта бизнесу, прописав требования к машинам и режиму работы и так далее", - отметил эксперт.

Потапенко, между тем, напомнил о том, что департамент торговли некоторое время назад предлагал самостоятельно создать сеть автолавок на базе дорогих импортных фургонов, однако бизнес не откликнулся на это предложение.

По словам Зайцева, в городе не развит сегмент мобильной торговли. "Лавки, которые работали несколько лет назад, были вытеснены со своих точек местными властями. Фактически, если сейчас куда-то и приезжают автолавки, то это скорее единичные случаи", - пояснил Зайцев.

Отметим, что идея создания в городе сети автолавок обсуждается в столичном правительстве с 2012 года. Так, в июне 2012 года Алексей Немерюк рассказывал о планах города создать сеть мобильных кафе, которые бы работали с утра до 16.00.

Также городские власти планировали оборудовать работающие в городе автолавки видеонаблюдением, чтобы магазины уезжали по ночам на специализированные стоянки, а не оставались стоять во дворах жилых домов.

Напомним, что в городе продолжается сокращение количества палаток. Сейчас в столице работает порядка 5,6 тысяч ларьков, из которых в ближайшее время могут убрать более половины. При этом власти планируют активно развивать мелкие стационарные магазины шаговой доступности и торговлю в вендинговых аппаратах.

Дарья Миронова