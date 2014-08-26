Антимонопольщики усилят контроль за компаниями с иностранным капиталом

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Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за компаниями с иностранным капиталом на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом 25 августа M24.ru сообщила начальник управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС РФ Анна Мирочиненко.

Это решение коснется рынка молока и затронет таких крупных производителей как: "Вимм Билль Данн" (Pepsi Co), "Юнимилк" (Danone), рынка пищевых дрожжей: группа компаний "Лесафр" (Франция), а также крупных ритейлеров с иностранным капиталом. По словам экспертов, под пристальное внимание ФАС могут попасть "Ашан", X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), Metro Cash&Carry, Billa и другие. В частности, их станут активнее штрафовать за не вовремя или не полном объеме поданные в ФАС документы.

"Мы хотим усилить контроль за компаниями с иностранным участием на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на рынке услуг розничной торговли, в отношении которых были выданы предписания по результатам согласования сделок. Такие предписания выдаются в случае, если в результате сделки создается или усиливается доминирующее положение компании", - рассказала Анна Мирочиненко.

Напомним, в феврале 2011 года компания "Вимм Билль Данн" вошла в группу компаний PepsiCo (США). Danone (Франция) объединил свой молочный бизнес с компанией Юнимилк в конце 2010 года. На рынке дрожжей в Москве и области работает французская группа компаний "Лесафр". "Контроль за такими компаниями у нас ведется, но из-за введения ограничительных санкций его решили усилить, - отметила Анна Мирониченко. - В частности, раньше компании могли попросить продлить им сроки предоставления информации о своей деятельности. Сейчас таких смягчений не будет, будем жестко контролировать такие предписания. Если компании не соблюдает условия предписания, к ней могут быть применены административные штрафы ", - отметила она.

Адвокат департамента защиты бизнеса Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Алексей Сердюк пояснил, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, компаниями, которые не предоставляют или несвоевременно предоставляют информацию в антимонопольный орган грозит штраф от 50 до 500 тысяч рублей. Сердюк также отметил, что по закону "О защите конкуренции" организации обязаны представлять в ФАС по ее запросу документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме, в том числе составляющие коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну. При этом срок подачи документов в законе не оговаривается, то есть остается на усмотрение ФАС.

"Штрафы в 500 тысяч рублей могут навредить любой компании, какой бы крупной она не была", - отметил Сердюк.

Главный редактор DairyNews Михаил Мищенко отметил, что объединение компаний Danone и "Юнимилк" позволило им занять доминирующие позиции на рынке. "Инвесторам сегодня не очень выгодно приобретать молокоперерабатывающие предприятия, поэтому дальнейшего перераспределеня молочного рынка не предвидится. Однако ряд зарубежных компаний еще мог бы войти на наш рынок, например, Nestle", - отметил он.

В компании "Pepsi Co" ("Вимм Билль Данн") от комментариев отказались. В Danon также сказали, что не комментируют действия ФАС. "Что касается объема работы и производимой нами продукции, то все идет согласно планам, и введение санкций никак на это не повлияло", - пояснили M24.ru в пресс-службе компании.

Напомним, с 7 августа в России введен запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Меры распространяются на говядину, свинину, рыбу, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Ограничение вводится сроком на год. Под запрет не попали детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев объяснил интерес ФАС к крупным корпорациям с иностранным капиталом тем, что монополизация рынка может привести к повышению цен. "Чем больше игроков на рынке, тем выше конкуренция, соответственно, при борьбе между собой они будут снижать цены. Как только рынок монополизируется, это приводит к повышению цены. Крупные компании должны согласовывать свои сделки в ФАС, поэтому служба может отследить, если кто-то хочет усилить свои позиции", - сказал он.

Что касается торговых сетей, по словам аналитика УК "Финам Менеджмент" Максима Клягина, крупнейшими зарубежными игроками столичного рынка выступают Auchan (Ашан), Metro AG (Metro), Rewe Group (Billa), однако сказать, что кто-то из них занимает доминирующие позиции в Москве, нельзя. "Самая крупная на сегодняшний день сеть "Магнит" занимает около 5% по всей стране. В Москве исключительно доминирующую позицию не занимает ни один игрок", - сказал он.

Напомним, Auchan - это французская компания, Rewe Group - немецкая, главный офис X5 Retail Group находится в Нидерландах, "Метро Кэш энд Керри Россия" является дочерней компанией немецкой Metro AG.

Клягин полагает, что ассортимент компаний с иностранным капиталом мог формироваться за счет поставок импортной продукции. "Часть ассортимента могла формироваться за счет поставок импортной продукции, которые сейчас ограничены и им приходится сильнее менять свою логистику, ассортимент, поэтому есть риски изменения ценовой политики", - сказал он.

Начальник Управления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимир Русанов отметил, что компания находится в постоянном контакте с антимонопольной службой и предоставляет всю необходимую информацию по первому же запросу. "Если госорганы выносят какие-то указы, постановления, то мы всегда стараемся их выполнять. Нельзя сказать, что санкции как-то сказались на нашей работе. Доля санкционного импортного товара, которая есть в ассортименте нашей сети, меньше 10%. Мы пересматриваем поставщиков и товар, попавших под ограничения", - сказал он.

Председатель совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеслав Телегин считает меры, которые предпринимает антимонопольная служба, верными. "Импортная продукция идет, а наша не востребована. Если усилить контроль за иностранными компаниями, появится возможность выйти на рынок отечественным производителям. Например, фермеры жалуются, что у них не покупают хорошее молоко. В торговых сетях молоко по полгода хранится, это молочный продукт из сухого порошка, а сухое молоко идет из-за границы", - сказал он.

При этом Телегин признал, что полностью рынок молока отечественным производителям быстро наладить не удастся. "Надо увеличивать поголовье, строить перерабатывающие предприятия", - сказал эксперт.

В пресс-службе ФАС России уточнили, что с момента введения ограничительных санкций ведомство запустило "горячую линию" по вопросам завышения цен. "С этого момента на нее поступили 562 обращения по завышению розничных цен на продовольствие, 39 - оптовых цен, 15 - по вопросам завышения оптовых цен на рыбу и 9 обращений о завышении оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию и сырье", - сказали в пресс-службе.

Наталья Савельева