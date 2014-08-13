Поставщики рыбы и овощей начали поднимать цены

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Один из крупнейших ритейлеров России – X5 Retail Group – уведомил правительство о том, что его поставщики рыбы и креветок начали поднимать цены, пишет "Коммерсантъ".

Рост стоимости морепродуктов колеблется от 20% до 36%. Поставщики объясняют это тем, что увеличились затраты на транспортировку и хранение товара. Такое же уведомление X5 получил от поставщика плодоовощной продукции.

При этом ритейлер предупредил партнеров, что обо всех повышениях цен он будет уведомлять правительство. Отметим, что поставщики остальных компаний-владельцев сетевых магазинов цены пока не поднимали.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов считает, что рост цен носит частный характер и пока это делают скорее локальные российские поставщики, нежели крупные операторы.

В случае, если поднять цены придется, у правительства есть механизм ограничения таких мер – согласно закону "О торговле", власти вправе устанавливать максимальную надбавку к стоимости.

При этом контролировать стоимость продуктов будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ведомство уже проинформировало компанию-поставщика рыбы "Русское море" о недопустимости повышения цен - ранее в СМИ появилась информация, что компания повышает стоимость продукции на 200%.

В группе компаний "Русском море", один из владельцев которой - Геннадий Тимченко, отмечают, что речь шла только о повышении стоимости лосося, который будет поставляться не из Европы, а из Чили.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, такие страны как Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

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