Москва и Подмосковье будут совместно мониторить цены в торговых сетях

Фото: ИТАР-ТАСС

Для того, чтобы не допустить скачка цен на продукты в торговых сетях, власти Подмосковья и Москвы будут совместно мониторить цены и количество товаров, которыми необходимо снабжать торговые сети после введения "продовольственных" санкций, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы не собираемся регулировать цены. Наша задача их мониторить, чтобы не допускать тенденции к их повышению", - отметил зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Он добавил, что есть положение федерального законодательства, в соответствии с которым не допускается резкого повышения цен.

Власти региона также будут обращать внимание на повышение цен со стороны поставщиков продукции, которые могут воспользоваться ситуацией с запретом ввоза товаров.

"Желание заработать свойственно любому бизнесмену. Очень важно, чтобы мы обеспечили развитие сельхозпроизводства не путем повышения цены на продукцию, а путем развития новых технологий", - заявил Чупраков.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, такие страны как Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. А отсутствие норвежской рыбы могут компенсировать российские производители.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.