Глава Минсельхоза сообщил об избытке гречки в стране

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Министр сельского хозяйства Николай Федоров заявил, что причин для подорожания гречки нет, так как в России сейчас наблюдается избыток этой крупы, передает "Интерфакс".

Он отметил, что в 2014 году Россия собрала гречихи больше, чем в среднем за последние пять лет. Так, в нынешнем году было собрано 680 тысяч тонн гречихи, при этом за последние пять лет этот показатель составляет в среднем 666 тысяч тонн.

По словам министра, по состоянию на 1 июля в запасе оставалась 41 тысяча тонн гречневой крупы, а весной аграрии смогут собрать еще около 100 тысяч тонн. Все это исключает дефицит гречневой крупы в стране.

Ранее Минсельхоз уже опровергал слухи о дефиците гречки в стране, появившиеся в начале ноября из-за новостей о гибели части урожая на Урале. Однако избежать ажиотажа на гречку не удалось. В частности, по данным Росстата, за период с 1 по 17 ноября гречневая крупа выросла в цене на 27%.

Кроме того, ожидается рост цен на рис. Он будет стоить как минимум на 10-15% дороже: рис, представленный на полках отечественных магазинов, в основном импортного производства. Его цена подскочит из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару