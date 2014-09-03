Россияне готовы отказаться от употребления импортных продуктов - опрос

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Большинство россиян готовы отказаться от употребления импортных продуктов. Кроме того, они убеждены, что отечественные продукты качественнее зарубежных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Отмечается, что в 1995 году этой точки зрения придерживались 54% опрошенных, а в 2014 году - уже 64%. При этом респонденты в возрасте старше 60 лет чаще высказывались за отечественные продукты, их поддержали жители средних городов и сел. Кроме того, увеличилось количество тех, кто считает, что российские продукты не отличаются от привезенных из-за границы. 20 лет назад их было 16%, а теперь - 24%. В этом вопросе солидарны оказались москвичи и петербуржцы. И только 8% респондентов заявили, что иностранные товары лучше наших.

Большинство опрошенных также признались, что ранее не покупали многие из запрещенных к ввозу в Россию продуктов. Чаще всего респонденты приобретали испанские цитрусовые - 43%, при этом 34% из них выразили готовность отказаться от употребления этих товаров. 37% опрошенных покупали норвежскую семгу, 26% из них сказали, что могут перестать ее есть. Молочные продукты из Латвии употребляли 25% респондентов, 20% заявили, что обойдутся и без них. Итальянский пармезан покупали 27% участников опроса, 18% из них готовы исключить этот сыр из своего рациона.

Кроме того, 17% покупали американскую курятину, причем почти все готовы "удалить" ее из своей продуктовой корзины.