Москва 24: в чем особенность Всероссийского полумарафона "ЗаБег.рф"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 июля в редакции ИД "Комсомольская правда" пройдет пресс-конференция в преддверии проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег.рф".

Участники расскажут о том, как пройдет самый массовый полумарафон этого года, поделятся своим мнением о важности массовых спортивных мероприятий, а также планами по развитию спорта в России.

Перед журналистами выступят:



основатель и руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу;

директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов;

директор Московского марафона Дмитрий Тарасов;

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова;

заместитель директора по операционному управлению макрорегиона Москва АО "Почта России" Егор Заречнев;

директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

В этом году полумарафон "Забег" пройдет сразу в нескольких городах России. Бегуны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Самое большое количество городов-участников, стартовавших единовременно, будет зафиксировано официальным судьей книги Рекордов Гиннесса, который в день забега, 2 августа, будет находиться на мероприятии в Санкт-Петербурге.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на сайте Москва 24.