Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

28 июля, 16:55

Москва 24: в чем особенность Всероссийского полумарафона "ЗаБег.рф"

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 июля в редакции ИД "Комсомольская правда" пройдет пресс-конференция в преддверии проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег.рф".

Участники расскажут о том, как пройдет самый массовый полумарафон этого года, поделятся своим мнением о важности массовых спортивных мероприятий, а также планами по развитию спорта в России.

Перед журналистами выступят:

  • основатель и руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу;
  • директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов;
  • директор Московского марафона Дмитрий Тарасов;
  • Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова;
  • заместитель директора по операционному управлению макрорегиона Москва АО "Почта России" Егор Заречнев;
  • директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

В этом году полумарафон "Забег" пройдет сразу в нескольких городах России. Бегуны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Самое большое количество городов-участников, стартовавших единовременно, будет зафиксировано официальным судьей книги Рекордов Гиннесса, который в день забега, 2 августа, будет находиться на мероприятии в Санкт-Петербурге.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на сайте Москва 24.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать