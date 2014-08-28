Премьера спектакля "Сердце не камень" состоится в Et Cetera

"Афиша": Театр Et Cetera откроет сезон спектаклем "Сердце не камень"

В новом сезоне в театре Et Cetera состоится премьера спектакля режиссера Григория Дитятковского "Сердце не камень" по Островскому. Комедию в двух действиях зрители увидят 30 сентября.

"Дитятковский ставит комедию "Сердце не камень" без привычной для Островского размеренности и степенности. Действие разворачивается стремительно, весело, лихо в декорациях художника Владимира Фриера и в пластическом рисунке хореографа Сергея Грицая", - отметили в театре.

Билеты на спектакль - от 1500 до 2500 рублей

Еще одна ожидаемая премьера сезона – спектакль "Борис Годунов" в постановке немецкого режиссера Петра Штайна. Главную роль должен был играть Александр Калягин. Но плотный график работы в Союзе театральных деятелей помешал этим планам. Калягина заменит Владимир Симонов, сообщает телеканал "Москва 24".

Репетиции "Бориса Годунова" в Et Cetera начнутся в октябре.

Премьеры прошлого сезона - спектакли "Старшая сестра" и "Птицы" - зрители увидят в сентябре.