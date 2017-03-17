Кино на выходные: МакЭвой убивает, Безруков страдает, Эмма Уотсон идет на бал

Настроение фильмов, вышедших в российский прокат на этой неделе, можно условно разделить на две группы: печальное и жизнеутверждающее. Наш обзор мы начали с первых – чтобы в итоге закончить неделю оптимистично.

Кадр из фильма "Красавица и чудовище". Пресс-служба Disney

"После тебя", 2017, реж. Анна Матисон

Кинематографический драмбалет

Начнем с печального – с драмы. Фильм Анны Матисон "После тебя" посвящен мучительным поискам смысла жизни. Главный герой, артист балета Темников (его играет супруг режиссера Сергей Безруков), еще недавно блистал на сцене, а сегодня не может танцевать. Балет в фильме Матисон представлен как травмоопасное производство, горячий цех, где не просто работают – пашут. Что, впрочем, недалеко от истины. Матисон прекрасно знает мир, о котором рассказывает – она много работала как постановщике спектаклей в Мариинке, где было снято большинство сцен "После тебя".

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"Сплит", 2016, реж. М. Найт Шьямалан

23 разгневанные личности одного маньяка

Еще более жутко обстоят дела у главного героя нового триллера М. Найта Шьямалана. За его прекрасным лицом (в главной роли – Джеймс МакЭвой) скрывается диссациативное расстройство – в нем периодически оживают 23 разных личности, которые управляют его поступками. Какая из них настоящая, он и сам не понимает. Субличности вынуждают его похитить троих девушек (вообще-то двоих – и еще одну случайно) и стравливать их между собой. Одновременно с этим начинают воевать друг с другом и голоса в его голове. Поклонники фильмов ужасов должны быть довольны. Остается добавить, что за камеру отвечает Майк Гиулакис, оператор недавнего мощного триллера "Оно" (2015).

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"Скрытые фигуры", 2016, реж. Теодор Мелфи

[/html]Видео: YouTUBE /Universal Pictures Russia

Жизнеутверждающее кино о сильных женщинах

Скрытые фигуры – это женщины, чьи заслуги в ХХ веке замалчивались из-за цвета их кожи. Три подруги-афроамериканки (их играют Октавия Спенсер, Жанель Монэ и Тараджи П. Хенсон) живут в Вирджинии в начале 1960-х и делают расчеты для запуска первой космической миссии НАСА. Их блестящие способности впечатляют коллег, но их работой пользуются, а их имена остаются в тени – Вирджиния в середине прошлого века оставалась одним из самых сегрегированных штатов Америки. Им приходится сталкиваться с тысячами неприятных мелочей – презрительными улыбками "белых" начальниц, необходимостью красть необходимые для работы книги из библиотеки (потому что афроамериканцам там книги не выдают). Впрочем, героини, как и сыгравшие их актрисы, полны такого внутреннего достоинства, что становится очевидным: унижают здесь точно не их.

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"Манхеттен", 1979, реж, Вуди Аллен

[/html]Видео: YouTUBE /20th Century Fox Russia

Лучший фильм любимого зануды покажут в формате 4К

"Манхеттен" считается одним из лучших фильмов мастера интеллектуальной комедии. Снятый в конце 1970-х в Нью-Йорке он воплотил в себе все, за что принято любить Вуди Аллена. История о городском невротике Айзеке (его играет сам Аллен), который запутался в женщинах (их играют Мэрилл Стрип, Даян Китон и Мэриел Хэмингуэй) разворачивается на фоне Нью-Йорка, и город становится гораздо более важным героем фильма, чем все эти, в сущности, скучные люди. Очень американский фильм, покоривший в 1980-м жюри европейских премий "БАФТА" и "Сезар", покажут в субботу, 18 марта в кинотеатре ПИОНЕР в программе фестиваля "Бесценные города в кино". Картину здесь можно будет увидеть в новом формате 4К. Всего два сеанса в 20:30 и 20:35 – спешите ностальгировать.

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"Красавица и чудовище", 2017, реж. Билл Кондон

[/html]Видео: YouTUBE /Movieclips Trailer Vault

Старая сказка о главном

Закончим сказкой. Новый фильм студии Disney не нуждается в долгих представлениях – его сюжет знаком, наверное, каждому. Ремейк анимационного фильма 1991 года, основанного на сказке о доброй девушке Белль и принце, превращенном в монстра, почти полностью повторяет оригинал. Эмма Уотсон (Белль) и Дэн Стивенс (Чудовище) так похожи на свои рисованные прототипы, что становится жутко, многие мизансцены в точности повторяют оригинальные. Плюс музыка Алана Менкена, написавшего все песни для фильма 1991 года и номера для последовавшего за ним бродвейского мюзикла. Возможно, это и есть современное понимание волшебства?

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