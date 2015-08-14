У православных верующих начался Успенский пост

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14 августа у православных христиан начался один из четырех многодневных постов – Успенский. Он длится всего две недели и предшествует одному из больших религиозных праздников – Успению Пресвятой Богородицы.

Начинается пост с праздника Маковея. В России его принято называть Медовым спасом. Такое название он получил по обычаю освящать в этот день мед нового урожая. Именно 14 августа по новому стилю пчеловоды приносят в храмы первые вырезанные соты. Считается, что после этого дня пчелы перестают нести в свои ульи нектар и пыльцу.

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав церкви предлагает употреблять "сухие кушанья", то есть соблюдать самый строгий пост. Во вторник и четверг можно есть вареную еду, но без масла. В субботу и воскресенье разрешается вино и масло.

У православных христиан начался самый строгий Успенский пост

Главным праздником Успенского поста является Преображение Господне, которое отмечается 19 августа. В народе его называют Яблочным спасом. Не зависимо от того, на какой день недели выпадает спас, постящиеся могут позволить себе горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина. После праздничного богослужения в храмах освящают виноград, яблоки и другие плоды нового урожая.

Заканчивается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Если этот день приходится на среду, или пятницу, как в этом году, то верующие могут есть только рыбу, соответственно, поститься можно закончить только в субботу, 29 августа.

В народе Успенский пост называют "Спасовка" из-за трех спасов, которые выпадают на время воздержания. Еще одним распространенным названием является "Лакомка", так как в это время легко можно заменить запрещенные продукты плодами нового урожая.

Напомним, в эти дни в"Коломенском" проходит традиционная медовая ярмарка. В этом году пчеловоды из 47 регионов России привезли сюда в общей сложности около тысячи тонн меда.

"Медовый месяц" в "Коломенском" продлится до 12 октября. Килограмм меда на ярмарке можно купить по цене от 200 до 900 рублей. Вход для посетителей свободный.