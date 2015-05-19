Школьник устроил пожар, в котором погибли женщина и ребенок

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На северо-востоке города женщина и ребенок погибли при пожаре, устроенном школьником, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в доме №6 по улице Фонвизина произошел пожар, который быстро распространился и на верхнюю квартиру. В результате возгорания погибла 48-летняя хозяйка квартиры на четвертом этаже и ее 12-летняя дочь, еще одна ее дочь в возрасте 18 лет была госпитализирована.

Из квартиры на третьем этаже пожарные спасли 16-летнего юношу с ожогами и отравлением угарным газом. Как рассказал источник, в ходе проверки обстоятельств пожара подросток был заподозрен в его организации.

Юноша признался, что после многочисленных ссор с отчимом он принес домой канистру с бензином, вылил топливо на пол кухни и поджег его. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.