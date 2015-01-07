Иномарка столкнулась с автобусом на востоке Москвы

Два человека пострадали в результате ДТП на востоке столицы. На Федеративном проспекте столкнулись автомобиль и автобус, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в районе дома №38. Автобус ЛиАЗ, следующий по маршруту №141, врезался в автомобиль Dodge. Его водитель пошел на обгон, не справился с управлением и врезался в автобус. От удара машину выбросило на встречку. В салоне зажало пассажирку.

Пострадавшими оказались водитель и пассажирка иномарки. Они были доставлены в больницу, сейчас выясняются обстоятельства аварии. По предварительной версии, мужчина за рулем машины был нетрезв, а также превысил скорость. Движение по Федеративному проспекту было временно затруднено.

Отметим, что минувшим вечером в Москве произошли несколько серьезных аварий. На Нагатинской набережной кроссовер едва не упал в Москва-реку. А на Волжском бульваре водитель такси, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Renault.