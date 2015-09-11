Терапевтам выделили на прием пациентов 15 минут

Вступили в силу новые нормы времени приема у врачей

В России вступили в силу новые нормы времени приема пациентов врачами, утвержденные Минздравом. Теперь терапевты и педиатры должны тратить на каждого больного, в среднем, 15 минут.

Семейным врачам выделили на три минуты больше, передает телеканал "Москва 24". Неврологам и гинекологам рекомендовано принимать пациента не дольше 22 минут.

Офтальмолог должен уложиться в 14 минут, а лор – в 16. Предполагается, что 5-7 минут из этого времени уйдет на заполнение бумажной и электронной больничной карты, а также выписку рецепта.

Утвержденные нормы являются рекомендацией. Она обращена в большей степени не к практикующим врачам, а к их работодателям – они должны проанализировать рабочее время сотрудников и определить, сколько кадров необходимо региону и сколько времени требуется каждому специалисту на прием.

Сам врач должен принимать пациента столько, сколько необходимо, подчеркнули в Минздраве.

Стоит отметить, что в Великобритании средняя продолжительность приема пациента врачом общей практики составляет 8 минут, в Испании – 10 минут, в Германии – 13 минут, в Швейцарии и Австрии – 15 минут.

Напомним, с июля москвичи, зарегистрированные на портале гослуслуг столицы, на следующий день после своего визита в поликлинику получают по электронной почте письмо от главврача медучреждения с предложением оценить качество предоставляемых услуг.

В письме посетителям поликлиник предлагают ответить на три вопроса:

Удовлетворены ли Вы результатом посещения врача?

Удовлетворены ли Вы качеством работы и отношением к Вам остальных работников поликлиники?

Удовлетворены ли Вы чистотой и порядком в поликлинике?

К каждому вопросу предлагается шесть вариантов ответа: начиная от "Полностью удовлетворен" и заканчивая "Затрудняюсь ответить". Кроме того, пользователи смогут оставить свой комментарий объемом до 1024 знаков с пожеланиями и замечаниями.

Опрос занимает не более 2–3 минут. Его можно пройти в течение 10 дней после получения письма по e-mail.

Предполагается, что конкретные комментарии пользователей по недочетам, например "заделайте дырку в потолке" или "положите мыло в туалеты", – будут мотивировать главврачей поликлиник оперативно отреагировать на замечания жителей и устранять проблемы.

Пользователи портала pgu.mos.ru при желании в любой момент смогут отписаться от рассылки. Подробнее о новых онлайн-сервисах оценки поликлиник можно прочитать здесь.