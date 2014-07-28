Около 165 тысяч человек отпраздновали Ураза-байрам в Москве

В Москве мусульмане начали праздновать Ураза-байрам

В праздновании Ураза-байрама в Москве приняли участие порядка 165 тысяч человек, сообщили в M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Порядок на улицах во время проведения мусульманского праздника обеспечивали около 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Никаких ЧП зафиксировано не было", - отметили в ведомстве. В 2013 году в празднике также приняло участие около 150 тысяч человек.

Ранее M24.ru сообщало, что в пяти мечетях Москвы прошли утренние молитвы, посвященные празднованию Ураза-байрама, или Дня разговения. В общей сложности мероприятия продлятся три дня.

Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста. Это один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда.

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками.

Главными московскими местами, где собирались верующие, стали Соборная и Мемориальная мечети, куда мусульмане начали приходить еще ночью. У Соборной мечети была организована прямая трансляция молитвы.

Возле мечетей столицы, а также на дополнительных площадках, выделенным правительством Москвы, работали волонтеры, которые помогали найти место для молитвы, а также рассказывали об особенностях праздника.

В Москве началось празднование Ураза-байрама

Вплоть до 30 июля мусульмане будут собираться на утренний намаз, а затем, возвращаясь домой, готовить национальные блюда, приглашать в гости родственников и друзей.

Напомним, в понедельник, 28 июля, в день мусульманского праздника Ураза-байрам, на нескольких улицах в Москве было ограничено движение. Так, с полуночи нельзя было проехать по улицам Дурова, Большой Татарской, Новокузнецкой, Гиляровского, Мещанской, Щепкина, Выползова, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому и Озерковскому переулкам.

С 5 утра был ограничен проезд по Минской улице от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.