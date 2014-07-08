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Стартовала продажа билетов со скидками на поезд "Лев Толстой" от Москвы до Хельсинки. Максимальная скидка, которую могут получить пассажиры при заблаговременной покупке билетов, составляет 25 процентов, сообщает пресс-служба ОАО "ФПК".

Размер скидки зависит от сроков продажи билетов. Акция действует на поезда, которые отправятся до 13 декабря включительно.

При покупке билета за 45-60 суток до отправления поезда цена на него будет ниже на четверть от номинала. При оформлении проездного документа в период от 30 до 44 суток скидка составит 20 процентов, а покупка билета за 14-29 дней до поездки обойдется дешевле на 10 процентов.

Скидки не действуют при покупке билетов на промежуточные станции, расположенные на территории одной страны, а также не распространяются на группы пассажиров.

Отметим, что с ноября 2012 года в состав поезда входит специальный вагон для перевозки автомобилей.