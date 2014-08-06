Треть владельцев дорогой недвижимости несвоевременно оплачивают ЖКУ

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Около 30% владельцев дорогой недвижимости в Московской области несвоевременно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, сообщает Агентство "Москва".

"Пенсионеры, жители старой застройки платят 95-98% коммунальных платежей, а среди покупателей коттеджей стоимостью от 200 тысяч долларов до нескольких миллионов этот процент составляет 65-70%", - цитирует агентство председателя правительства Подмосковья Германа Елянюшкина.

Отметим, что по данным Минстроя за 2013 год, оплату жилищно-коммунальных услуг задерживают от 30 до 40 процентов россиян. При этом погасить задолженность можно не только в банке - платежи принимает сервис "Яндекс.Деньги", салоны связи и терминалы.