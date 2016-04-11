Котлета против брокколи: Тутта Ларсен – о вегетарианстве во время беременности

Фото: Евгений Смирнов

Привет. Я Тутта Ларсен и сегодня мы обсудим тему питания во время беременности , а конкретно – вегетарианство.

Вопросы рациона будущей мамы всегда очень актуальны, да и вообще тема еды сейчас одна из самых обсуждаемых. Мы привыкли к тому, что рацион беременной женщины и ее ребенка должен состоять из всех полезных элементов: жиров, углеводов и обязательно белков. Принято считать, что белок мы получаем в основном из мясных продуктов, но есть и люди, которые не идут по стандартной схеме. Я имею ввиду вегетарианство.

Лично я никогда не ограничивала себя в еде, разве что в пределах разумного. У меня не было таких периодов, чтобы я не ела мяса, если это, конечно, не пост. Кстати, я очень уважаю людей, которые выбирают подобные ограничения, потому что аскеза в той или иной форме должна присутствовать в жизни каждого человека. Я всегда думала, что гораздо сложнее создать ребенку полноценный рацион, когда в нем отсутствуют молочные продукты, яйца, рыба и птица. Мои дети, например, за пельмени готовы продаться, хотя никто никогда особо не настаивал на том, чтобы они обязательно ели мясо. Честно скажу, на мой взгляд трудно представить воздержание от мясных продуктов или хотя бы птицы, когда у нас такие холода. В нашей семье не представляют, как можно есть фасоль и спаржу, а котлета кажется гораздо вкуснее брокколи. Дети нас в этом полностью поддерживают.



В наших климатических условиях все-таки труднее придерживаться вегетарианства, а тем более веганства и сыроедения. Когда живешь где-нибудь в Индии, где с деревьев свисают манго, а жарко так, что есть особо и не хочется – отказаться от мяса куда проще и взрослым, и детям. Хотя некоторые женщины остаются верны своим убеждениям даже в период беременности и даже в холодной России.

Кстати, есть врачи, которые не только не осуждают подобный рацион, но и считают его полезным для организма беременной женщины. Растительная пища, по их мнению, более легкая, быстрее переваривается и усваивается, а все необходимые аминокислоты можно получить не только из мяса. Тем более, сейчас есть множество биологически активных добавок, которые помогут восполнить недостаток необходимых организму веществ и при этом не придется нарушать свои жизненные принципы.

Конечно, питание – та область, где каждый решает сам для себя. Единственное, что здесь можно посоветовать – это внимательно относиться к своему рациону, особенно в период беременности. Не стоит пускать это на самотек, лучше заранее проконсультироваться с нутрициологом или с грамотными педиатрами, которые помогут составить полноценный рацион с учетом личных убеждений и потребностей конкретно вашего организма.

Я не отрицаю, что на самом деле вегетарианцы очень хорошо выглядят – они стройные, у них хорошая кожа, значит, что-то в этом есть. Именно это подтверждает, что каждый имеет право выбирать для себя то, что ему ближе, а особенно беременная женщина. Здесь тот случай, когда с лишними советами лезть не нужно. Могу себе представить, как тяжело женщине, которая вегетарианствует в положении, а все остальные вокруг не придерживаются этих принципов. Наверняка ей приходится отстаивать свое право вести такой образ жизни, поэтому искренне советую другим людям и членам семьи не лезть туда, куда не просят.

Есть, однако, моменты, в которых, опять же только по моему мнению, в период беременности может быть и стоит позволять себе какие-то послабления. Часто ведь организм просто требует какой-то пищи и все. Тогда врачи могут порекомендовать женщине на время вернуть в свой рацион хотя бы молочные продукты. И я лично знаю мам-вегетарианок, которые себе позволяли рыбу и птицу в период беременности. Также есть знакомые мамочки, которые сами не едят мясо, но детям его готовят. Здесь, наверное, стоит прислушаться к себе и не доводить ситуацию до каких-то жестких запретов, хотя бы пока вы носите ребенка. Мне вот во время беременности Ваней очень хотелось вонючей баранины, и я ела всякие люля, гамбургеры с бараниной, а потом это просто отпустило. Но если женщина – вегетарианка даже в положении не испытывает потребности в животной пище и чувствует себя хорошо, то почему она должна менять свой рацион?

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Однако, сохранение принципов в плане рациона может быть непросто и в плане социальной жизни. У меня есть знакомая семья сыроедов, они прекрасно выглядят, это здоровые люди, которые глубоко и серьезно подходят к этой теме. Но вот ребенку бывает трудно. Например, мы гуляли вместе в парке, все дети едят мороженное, сладкую вату и прочие их любимые вкусности, а четырехлетнему малышу мама предлагает в качестве сладкого финик. Страдал ли от этого ребенок? В какой-то степени, думаю, да, страдал. Да и в школе, в компании других людей таким детям тоже приходится сложнее. Они ведь проходят свой период социализации, а для социализации это может создавать некий барьер.

Я сама часто говорю, что ребенок живет по законам семьи. Например, в нашей семье принято читать, а не играть в гаджеты, соответственно у наших детей нет своих гаджетов вообще. Мы им объясняем это тем, что вот в нашей семье такие правила и традиции, а в других семьях может быть по-другому. Поэтому естественно, что в семье вегетарианцев ребенок, скорее всего, тоже будет придерживаться таких же принципов питания. И все-таки, может быть какие-то детские радости позволять ему стоит, если малыш без них чувствует себя отделенным от других детей и труднее адаптируется в социуме.

Подводя итог, скажу, что я, конечно, за баланс. И за сбалансированное и полноценное питание вообще, а тем более в период беременности. Но если человек выбирает для себя другой тип питания, то это его личное дело, и в этом нет ничего плохого. Главное, как и на любом пути, в любых убеждениях – не навредить себе и своим детям. Не только держаться за принципы, но и чувствовать ситуацию, следить за своим самочувствием и рационом, а если есть необходимость – обращаться к хорошим специалистам, которые помогут маме-вегетарианке оставаться верной себе, но при этом придерживаться полноценного рациона.

Смотрите выпуск канала TUTTA.TV на тему вегетариантсва во время беременности. Два эксперта делятся своим мнением на эту тему, приводят аргументы "за" и "против", а также рассказывают о рационе питания во время беременности.