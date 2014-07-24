Все столичные пешеходные зоны предлагают сделать некурящими

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26 июля в полдень пешеходная улица Арбат станет первой в Москве зоной, свободной от курения. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь префектуры Центрального округа Павел Большунов. Вдоль улицы развесят материалы о вреде курения, призывающие отказаться от этой привычки. По словам Большунова, запрет курения на Арбате не будет закреплен в нормативных документах, предполагается, что курильщики откажутся дымить на Арбате добровольно. В будущем к акции могут присоединиться все пешеходные зоны Москвы.

Церемония открытия первой некурящей зоны на Арбате состоится в субботу, 26 июля, в 12.00 у театра им. Вахтангова. В мероприятии примут участие представители министерства здравоохранения, а также руководитель департамента культуры Сергей Капков и глава департамента здравоохранения Георгий Голухов. На открытии некурящего Арбата ждут всех желающих, в том числе курильщиков. Они смогут прямо на мероприятии, в каретах скорой помощи, припаркованных на улице, узнать у врачей о том, как бросить курить, а также пройти различные медицинские тесты, измерить рост, вес, уровень артериального давления, получить консультации специалистов по дыхательной гимнастике. "Кроме того, курильщикам предложат поменять недокуренные пачки сигарет на яблоки", - рассказал Большунов.

Он также отметил, что никаких нормативных документов, которые бы запрещали курение на улице Арбат, издавать не планируется ни на городском, ни на федеральном уровне. "Это должен быть акт доброй воли от жителей района и посетителей улицы. Предполагается, что людям самим должно быть неудобно закурить, с учетом того, что кругом развесят материалы о вреде курения, призывающие отказаться от этой вредной привычки", - пояснил Большунов. Пресс-секретарь префектуры ЦАО также добавил, что в будущем к акции могут присоединиться и другие столичные пешеходные зоны.

Напомним, что впервые с инициативой сделать улицу Арбат некурящей в ноябре 2012 года выступил муниципальный депутат района Арбат Евгений Бабенко. В январе 2013 года эту инициативу поддержали депутаты городского парламента. В это же время на улице уже появились первые несколько плакатов, призывающих бросить курить. К слову, антитабачный закон не запрещает курение на открытом воздухе. Поэтому туристическая полиция, курсирующая по пешеходным зонам Москвы, не сможет контролировать курильщиков.

Отметим, что помимо Арбата, пешеходными зонами в Москве стали:

Столешников переулок

Камергерский переулок

Никольская улица

Рождественка

Климентовский переулок

Лаврушинский переулок

Большой и Малый Толмачевские переулки

Большая Дмитровка (по выходным)

Крымская набережная