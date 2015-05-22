Госдума рассмотрит законопроект об эвакуации авто во втором чтении

Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о порядке эвакуации авто

Неправильно припаркованный автомобиль не смогут эвакуировать, если в зоне нарушения нет дорожных знаков - "Стоянка и остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Региональные власти обязаны за 20 дней предупреждать граждан о введении подобных ограничений. Такие нормы прописаны в новом законопроекте, который в пятницу планирует рассмотреть Госдума во втором основном чтении. Как поясняют разработчики документа, если нет таблички о том что, работает эвакуатор, то нарушитель заплатит только штраф.

Напомним, согласно поправкам ко второму чтению, в частности, исключается запрет на эвакуацию автомобиля из-под запрещающего знака, если он не мешает движению транспорта.

Взамен этого вводится ограничение на эвакуацию в случае, если рядом с запрещающим знаком не установлена табличка о том, что работает эвакуатор. Таблички должны быть установлены через 60 дней после вступления в силу закона.

Законопроектом также фиксируется материальная ответственность в размере 20 тысяч рублей для должностных лиц в случае, если они не отдадут владельцу автомобиль. Также автомобилистов не менее чем за 20 дней будут предупреждать через сайты в интернете и на информационных стендах об установке нового дорожного знака.

В департаменте отмечают, что среднее количество перемещаемого на спецстоянки транспорта составляет 800-900 единиц в сутки, а это 0,02 процента от общего числа автомобилей в городе. В ведомстве добавили, что за последнее время с помощью комплексных мер в транспортной сфере города удалось добиться положительных результатов.