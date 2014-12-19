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Город

19 декабря 2014, 12:50

На каждый эвакуатор установят по четыре видеокамеры

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На каждый столичный эвакуатор установят по четыре камеры, рассказали M24.ru в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Одна будет наблюдать из кабины водителя за дорожной обстановкой, вторая - записывать все, что происходит в кабине. Еще две камеры будут следить за погрузкой машин - с левой и правой стороны платформы. Конкурс на установку видеорегистраторов на 170 эвакуаторов, принадлежащих мэрии, уже объявлен.

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Все городские эвакуаторы будут оснащены видеорегистраторами к февралю 2015 года. Погрузчики, принадлежащие коммерческим подрядчикам, оборудуют камерами владельцы. Все камеры станут записывать как видео, так и звук. К каждому комплекту будут прилагаться носители с объемом памяти не менее 1 терабайта, что позволит хранить картинку за две недели непрерывной записи. К эвакуаторам также могут быть подключены внешние сенсоры для записи информации об открытии двери, скорости машины, аварийном тормозе, повороте и так далее.

Напомним, столичные эвакуаторы решили оснастить видеорегистраторами после конфликтных историй с "паркменами" - водителями, которые препятствовали перемещению неправильно припаркованных машин. В начале декабря глава АМПП Александр Гривняк заявлял, что видеорегистраторы уже тестируются. В день снимается порядка 950-1000 роликов, которые затем хранятся в Едином диспетчерском центре.

Сегодня в Москве работает 320 эвакуаторов, 155 из них правительство Москвы взяло в лизинг. В ноябре на столичные дороги вышло еще 15 более компактных погрузчиков для узких улиц. Остальные эвакуаторы принадлежат коммерческим компаниям - подрядчикам, выигравшим тендер - ООО "Сервис-Интегратор" и ООО "МосГорЛогистик". Компания "МосГорЛогистик" зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Она обслуживает 100 собственных эвакуаторов. "Сервис-Интегратор" выводит на московские улицы 50 эвакуаторов с экипажами. Зарегистрированная в Москве компания входит в структуру аутсорсинговой группы ОМС, которой владеет известный бизнесмен Виктор Найшуллер.
Сюжеты: Проекты Эвакуация автомобилей в Москве

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